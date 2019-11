Míchel acepta frustración por empate de Pumas ante Juárez

México, 10 nov (EFE).- El español Míchel, entrenador de los Pumas del fútbol mexicano, aceptó este domingo que quedó frustrado por el empate a uno ante Bravos de Juárez que marginó a su equipo de depender de sí mismo para calificar a la Liguilla del Apertura.

'La afición está tan frustrada como nosotros porque queríamos más, y se manifiestan por el resultado no por el juego, yo también me voy frustrado y es normal', explicó el técnico al final del duelo en el estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la fecha 18 del torneo.

El empate significó para Pumas llegar a 23 puntos cuando sólo queda un juego en el certamen. Para clasificar a Liguilla los felinos deben ganar en su visita a Pachuca y esperar que Monterrey y Xolos (24 puntos) pierdan o cuando más empaten en sus respectivos juegos de la última jornada.

'Queríamos no depender de nadie, no lo esperábamos, a partir de ahora necesitamos resultados que nos den la oportunidad de avanzar, hoy teníamos la posibilidad en nuestras manos y se nos ha escapado', aceptó el estratega.

Pumas se fue arriba en el marcador en el minuto 33 con gol del paraguayo Carlos González, quien salió lesionado en una jugada en que le cometieron penalti, el cual falló Ignacio Malcorra. Unos minutos después Juárez empató el juego.

A partir del fallo Malcorra fue abucheado por la afición de Pumas, situación que Míchel consideró cruel.

'El público ha estado un poco cruel con él; conozco a Malcorra y me parece que no se merece esa situación, el no ha querido errar el penal', esgrimió.

Según el timonel, Pumas dio un buen partido y no ganar pasó más por la falta de fortuna.

'No podemos pensar que una acción es culpable de todo un campeonato, la fortuna no ha venido de nuestra parte y en este último partido el equipo estuvo en un nivel óptimo y no podemos culpar la temporada por el fallo de un penal', alegó.

Y puso como ejemplo los cuatro remates al poste de su equipo para demostrar que siempre fueron al frente.

'Siento que hoy nos pasaron muchas cosas y no positivas, hicimos suficientes méritos, pero nos vamos con decepción; a un equipo que dispara cuatro veces al poste no le puedes decir que ha hecho mal las cosas', sentenció.EFE