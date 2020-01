Míchel afirma no estar preocupado porque Pumas mantenga liderato del Clausura

México, 29 ene (EFE).- El español Míchel, entrenador de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, declaró este jueves que le preocupa más el buen funcionamiento de su equipo que estar pendiente del liderato que ostentan en el torneo de Clausura.

'No me preocupa tanto el liderato como que el equipo muestre sus cualidades, seamos regulares y no estamos pendiente de la clasificación porque el funcionamiento al final es lo que nos permitirá estar en la Liguilla que es lo que todos queremos', aseveró el técnico español en conferencia de prensa.

Pumas es líder del torneo mexicano con siete puntos en tres fechas, producto de dos triunfos y un empate. El equipo felino no ocupaba la cima del fútbol mexicano desde la fecha cuatro del torneo de Apertura 2018, certamen en el que terminó tercero y se clasificó a la Liguilla.

El estratega explicó que el buen paso del conjunto se debe a la cada vez mejor comprensión de la idea de juego.

'Nuestra idea de juego se ve cada vez mejor plasmada, se nota en el andar de los partidos y en la actitud de los jugadores y eso nos ha llevado a estar en la posición que estamos', puntualizó Míchel.

Además de la comprensión del juego, Miguel González resaltó la mística de Pumas para ser competitivos.

'Este equipo juega con mucha intensidad y apela al espíritu de una institución con una mística, ya lo he dicho; para mantenernos todos los partidos tenemos que jugar al 100 por 100, es la única manera en que podemos competir para buscar el objetivo', agregó.

Míchel reconoció que a diferencia del torneo pasado hoy han mejorado porque tienen más llegada, aunque deben mejorar en defensa.

'Tenemos más alternativas, más llegada y eso nos ha llevado encontrar más el gol, aunque también tenemos que mejorar de manera colectiva porque en defensa nos han encajado goles en situaciones que no debían haber pasado', reconoció.

En la jornada cuatro del Clausura el equipo dirigido por el timonel español visitará este sábado a Santos Laguna, conjunto que marcha en la posición 15 con una victoria y dos derrotas en el certamen. EFE