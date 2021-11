Michel esperará a reunión de Exteriores para convocar cumbre de Bielorrusia

Bruselas, 10 nov (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tiene previsto esperar a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) que se celebrará el próximo lunes y después decidirá si convoca o no una cumbre virtual de líderes para tratar la crisis con Bielorrusia, indicaron este miércoles fuentes comunitarias.

Las fuentes especificaron que la propuesta de celebrar una videoconferencia la ha hecho Polonia y la respalda Lituania, los dos países más afectados por la estrategia de Bielorrusia de enviar inmigrantes a las fronteras con la UE, junto con Letonia.

Sin embargo, Michel va a esperar a la reunión de ministros de Exteriores que tendrá lugar el lunes y en la que se tratará la crisis en la frontera de Bielorrusia con Polonia, Lituania y Letonia. Tras esa cita, decidirá si es necesaria la videoconferencia de líderes.

En cualquier caso, las fuentes recalcaron que si finalmente no tiene lugar esa cumbre virtual, no significa que no haya “muchos contactos” entre los jefes de Estado y Gobierno sobre el tema.

Aseguraron que en la reunión que Michel mantuvo hoy con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, el político belga trató de concienciar al mandatario sobre la importancia de no dar la impresión de que Varsovia no quiere observadores europeos, como medios de comunicación u ONG, en la frontera con Bielorrusia.

Las fuentes dijeron creer que los planteamientos de Michel han tenido “cierto efecto” y que Morawiecki comprende que debe permitir la presencia de observadores, si bien no ha asumido un compromiso formal al respecto.

Sobre la posible financiación de una valla entre Bielorrusia y Polonia o Lituania con dinero de la UE, una opción a la que se ha opuesto la Comisión Europea hasta el momento, las fuentes aseguraron que en la cumbre europea de octubre “muchos Estados miembros insistieron en asegurar que la Comisión acepte financiar una infraestructura física”.

Sin embargo, las fuentes recalcaron que el término “infraestructura física” no se refiere necesariamente a alambradas de espino, sino que hay “muchas otras posibilidades” y hablaron de “infraestructuras que permitan controlar las fronteras exteriores de la Unión Europea”, entre las que citaron “puntos de paso seguros”.

También dijeron que esas infraestructuras deberían proteger los principios de dignidad, por lo que no podrían poner en riesgo la integridad de las personas, expusieron.

Indicaron que Michel pidió al servicio jurídico del Consejo su opinión sobre si se puede financiar esa “infraestructura física” con fondos del presupuesto europeo y le confirmaron que la actual legislación lo permite.

En la cumbre de octubre, los líderes invitaron en unas conclusiones al Ejecutivo comunitario a proponer 'cualquier cambio necesario en el marco legal de la UE' y medidas concretas acompañadas de apoyo financiero para 'asegurar una respuesta inmediata y apropiada'.

En un discurso pronunciado ayer en Berlín, Michel declaró que se ha “abierto el debate sobre la financiación de la UE de la infraestructura física de las fronteras”.

Las fuentes comunitarias no excluyeron más sanciones económicas contra el régimen de Lukashenko, si bien dudaron de su eficacia, pero instaron a explorar las sanciones contra países de origen y tránsito y contra aerolíneas.

En cuanto a organizar una posible llamada entre Michel y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, las fuentes no descartaron esa opción, pero subrayaron que no se ha tomado una decisión ni se han dado pasos desde Bruselas en las últimas semanas para que se produzca esa conversación. EFE

