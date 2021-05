Míchel ficha por dos temporadas por el Getafe

Getafe (Madrid), 27 may (EFE).- El Getafe anunció este jueves a través de un comunicado oficial el nombre que sustituirá en el banquillo a José Bordalás y José Miguel González 'Míchel' será el encargado de dirigir al conjunto azulón las dos próximas temporadas.

El técnico madrileño regresará al Getafe tras una primera etapa entre 2009 y 2012. Es el tercer entrenador del club con más partidos oficiales en Primera División (101) y bajo su dirección el conjunto madrileño llegó a quedar en la sexta posición en el curso 2009/10.

Menos de 24 horas después de la despedida oficial de José Bordalás en una rueda de prensa junto a su presidente Ángel Torres, el Getafe ya tiene un nuevo técnico que se encargará de asumir un nuevo proyecto sin el entrenador que estuvo en el cargo cinco temporadas.

Míchel será presentado de forma oficial el próximo lunes 31 de mayo a las 12:00 horas en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez, según informó el Getafe, que será la segunda vez en todos sus años en Primera División que vuelve a llamar a un entrenador que dirigió con anterioridad al club.

Sólo Quique Sánchez Flores ha tenido dos etapas en el Getafe. La primera, en la campaña 2004/05, en la que logró la permanencia de un equipo que acababa de ascender. Después, se marcó al Valencia. La segunda, apenas duró algo más un mes, entre el 5 de enero de 2015 y el 26 de febrero del mismo año. Dimitió alegando motivos personales productos de 'una reflexión vital'.

Por su parte, Míchel llegó por primera vez al club madrileño el 27 de abril de 2009, cuando a mitad de temporada sustituyó a Víctor Muñoz en una situación de alarma con el descenso al acecho. Consiguió salvar al Getafe después de sumar ocho puntos en los últimos cinco partidos y renovó dos temporadas.

La siguiente fue la mejor de su estancia en el club presidido por Ángel Torres. Alcanzó las semifinales de la Copa del Rey y clasificó al Getafe para la Liga Europa tras quedar en una histórica sexta plaza. Su tercer año, sin embargo, fue más errático. No consiguió pasar la fase de grupos de la Liga Europa y peleó por no descender. A mitad de temporada, Ángel Torres decidió no renovar su contrato.

Desde entonces, Míchel ha dirigido al Sevilla, al Olympiacos (ganó dos Ligas y una Copa), al Olympique Marsella, Málaga y Pumas mexicano, su último club al que renunció el 23 de julio de 2020 por motivos personales y familiares. EFE