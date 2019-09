Miércoles, 18 de septiembre de 2019 (18.00 GMT)

LIBERIA INCENDIO Mueren 28 niños en un incendio en una escuela musulmana en Liberia

Monrovia (EFE).- Al menos 28 niños han muerto en Liberia en un incendio producido esta madrugada en un internado de una escuela musulmana situado en un suburbio a las afueras de la capital, Monrovia, informaron este miércoles la presidencia del país y la Cruz Roja. "Mis oraciones están con las familias de los niños que murieron anoche en Paynesville City como resultado de un fuego letal en el edificio de su escuela", escribió el presidente liberiano, George Weah, en su cuenta de la red social Twitter.

YEMEN CONFLICTO IRÁN Irán amenaza a EEUU con una respuesta aplastante a cualquier agresión

Teherán (EFE).- El Gobierno iraní advirtió este miércoles a Estados Unidos de que dará una respuesta "aplastante e inmediata" a cualquier eventual agresión de represalia por los recientes ataques con drones contra la petrolera saudí Aramco. La amenaza coincide con la visita del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, a Arabia Saudí para coordinar una respuesta a los citados ataques, de los que Washington responsabilizó a Teherán, que negó por su parte su autoría.

EEUU IRÁN Trump sube la tensión con Irán tras la amenaza del Gobierno de Rohaní

Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó hoy la tensión con Irán con el anuncio de más sanciones contra la República Islámica, después de que el Gobierno de Hasán Rohaní advirtiera sobre una respuesta "aplastante" a cualquier eventual agresión de Washington por los recientes ataques con drones contra la petrolera saudí Aramco. "Acabo de instruir al secretario de Tesoro que incremente sustancialmente las sanciones contra el país de Irán", afirmó el mandatario en un mensaje en Twitter.

YEMEN CONFLICTO Arabia Saudí: 18 drones y 7 misiles iraníes atacaron las plantas petrolíferas

Riad (EFE).- El portavoz del Ministerio de Defensa saudí, Turki al Malki, también portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí, aseguró hoy que los ataques del pasado sábado contra las instalaciones petrolíferas de la compañía estatal Aramco fueron efectuados con 18 drones y 7 misiles de crucero iraníes. Al Malki reiteró hoy en una rueda de prensa en Riad que el ataque contra las plantas de Abqaiq y Khurais se produjo desde el norte y no desde el sur, a pesar de haber sido reivindicados por los rebeldes yemeníes hutíes.

ISRAEL ELECCIONES

Gantz gana por la mínima los comicios en Israel con 90 % de votos escrutados

Jerusalén (EFE).- La coalición de centro Azul y Blanco de Beni Gantz aventaja por la mínima al partido derechista Likud de Benjamín Netanyahu con alrededor del 90 % del voto escrutado, por lo que, a la espera de los resultados definitivos, la fuerza del primer ministro saliente parte con desventaja para formar Gobierno en Israel. Según datos del Comité Electoral Central, Azul y Blanco ha conseguido el 25,66 % de los sufragios, lo que correspondería a 32 escaños, uno más que el Likud, que con el 25,03 % de los sufragios se quedaría a 31 asientos.

VENEZUELA CRISIS

HRW acusa a policía venezolana de llevar a cabo "ejecuciones extrajudiciales"

Washington (EFE).- Human Rights Watch (HRW) acusó hoy a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía venezolana de cometer "ejecuciones extrajudiciales", especialmente en comunidades de bajos recursos, y señaló que desde 2016 casi 18.000 personas murieron en situaciones "de resistencia a la autoridad". "En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia", dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en una rueda de prensa en Washington.

VENEZUELA CRISIS

La oposición no espera cambios en política de Estados Unidos hacia Venezuela

Caracas (EFE).- La oposición de Venezuela no espera cambios inmediatos en la política de Estados Unidos hacia el país caribeño luego de que el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, anunciara este miércoles la designación de Robert O'Brien como su nuevo asesor de seguridad nacional. "Hay una postura clara de nuestros aliados, no creo que esos cambios tengan que ver con la política hacia Venezuela, hay otros temas que también están en el mundo", dijo a la salida de un foro sobre elecciones libres el segundo vicepresidente del Parlamento venezolano, el opositor Stalin González.

BREXIT R.UNIDO PARLAMENTO Abogado de Johnson defiende la "decisión política" de cerrar el Parlamento

Londres (EFE).- La polémica suspensión del Parlamento decretada por Boris Johnson fue una decisión "fundamentalmente política" en la que la Justicia no debe interferir, según enfatizó hoy ante el Tribunal Supremo el abogado James Eadie, en representación del primer ministro británico. Desde este martes, la máxima instancia judicial del Reino Unido evalúa si el líder "tory" actuó ajustándose a la legalidad o frustró

EEUU SEGURIDAD Trump anuncia a Robert O'Brien como su nuevo asesor de Seguridad Nacional

Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que Robert O'Brien, actual enviado especial presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, será su nuevo asesor de seguridad nacional. "Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O'Brien, que actualmente se desempeña exitosamente como enviado especial Presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo asesor de Seguridad Nacional. He trabajado mucho y duro con Robert ¡Hará un gran trabajo!", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

ONU CRISIS CLIMÁTICA Activistas y líderes indígenas urgen a "garantizar la supervivencia humana"

Nueva York (EFE).- Más de 200 representantes académicos, indígenas y de ONG instaron este martes a los gobiernos y las grandes empresas a "abordar con urgencia la crisis climática" para "garantizar la supervivencia de la Humanidad". Después de invitar a los participantes a tomar tres inspiraciones y espiraciones profundas para relajarse y sentir la conexión entre los humanos y la naturaleza, para trabajar por el futuro del planeta, y de escuchar una canción tradicional de los nativos de norteamérica, dio comienzo la Cumbre de los Pueblos sobre el clima, los derechos y la supervivencia humana".

FRANCIA ANIMACIÓN La primera serie de animación sobre educación sexual es española

Toulouse (Francia) (EFE).- La primera serie infantil de animación en el mundo que aborda la sexualidad de manera educativa, "Sex symbols", presentada en el foro Cartoon Forum de Toulouse, es española y quiere ayudar a los niños que empiezan a interesarse por el sexo y no encuentran respuestas adaptadas a su edad. El punto de partida del proyecto, todavía inacabado, fue la falta de contenido adecuado para los niños de 9 a 14 años, el mismo público al que este se dirige, ya que "no existe ninguna serie que trate el tema con un enfoque didáctico", cuenta a Efe su creadora, Paloma Mora