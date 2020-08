Miércoles, 19 de agosto de 2020 (08.00 GMT)

MALI GOLPE

El 'Comité Nacional de Salvación' toma el poder en Mali y promete elecciones

Bamako (EFE).- Los militares que el martes dieron un golpe de estado en Mali han presentado esta mañana un 'comité nacional de salvación pública' y han anunciado elecciones 'en un plazo razonable', tras haber disuelto la Asamblea Nacional y haber obligado al presidente, Ibrahim Boubacar Keita, a dimitir. Cinco dirigentes de este comité aparecieron ante la televisión pública y dirigieron un discurso leído por el que se presentó como su portavoz, el teniente-coronel Ismael Waghe, quien anunció además el cierre de fronteras y la instauración de un toque de queda nocturno 'hasta nueva orden'.

El Presidente Boubacar Keita anunció su dimisión tras golpe de estado

Bamako (EFE).- El presidente maliense Ibrahim Boubacar Keita, en el poder desde 2013, presentó su dimisión y la de todo el gobierno en una declaración transmitida el martes por la noche por la televisión nacional, tras haber sido depuesto por un golpe militar horas antes. 'No deseo que se derrame más sangre por mantenerme en el poder', dijo Keita, que fue presentado en la ORTM1 (televisión oficial) como 'presidente saliente'. IBK, como se le conoce popularmente, dio a entender renunciaba forzado por los militares participantes en el golpe de estado: '¿Tengo acaso otra opción?', se preguntó.

Unánime condena mundial al golpe de estado en Mali pero la calle lo celebra

Bamako (EFE).- Los principales países y organizaciones internacionales con peso en África condenaron el golpe de estado registrado este martes en Mali por un grupo de militares que tienen preso al presidente Ibrahim Boubacar Keita, pero las calles en Mali parecen celebrar los hechos. La primera condena vino de la Comunidad de Estados de África del Oeste (CEDEAO), a la que pertenece Mali, que en un comunicado urgente instó a los militares a 'volver a los cuarteles sin dilación', al tiempo que expresaba su 'firme oposición a todo cambio político anticonstitucional'. El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este martes el “motín militar” en Mali y exigió la liberación inmediata del presidente del país y otros miembros del Gobierno, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, advirtió de que un golpe de Estado 'nunca es la solución a una crisis'.

Los demócratas confirman la nominación de Biden a la Presidencia

Washington (EFE).- Los demócratas confirmaron este martes la nominación del exvicepresidente Joe Biden a la Presidencia de EE.UU., de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre, durante la convención nacional del partido que se celebra de modo virtual por la pandemia del coronavirus. Biden logró el apoyo de 3.558 delegados frente a los 1.151 que obtuvo el senador izquierdista Bernie Sanders. La votación de los delegados se produjo de manera telemática debido a la pandemia de coronavirus, que también ha hecho que la convención sea íntegramente virtual. A lo largo de media hora, los compromisarios de 57 estados y territorios de EE.UU. fueron anunciando sus votos. Entre los representantes de Vermont, apareció Sanders, con mascarilla, aunque no pronunció ningún mensaje.

Ocasio-Cortez reafirmó la ideas de Sanders en la convención de Biden

Washington (EFE).- La congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez reafirmó este martes las ideas progresistas que abandera el senador izquierdista Bernie Sanders antes de que el partido nominase como candidato a Joe Biden durante la Convención Nacional Demócrata. Ocasio-Cortez se declaró 'en fidelidad y gratitud a un movimiento popular de masas que trabaja para instaurar los derechos sociales, económicos y humanos del siglo XXI, incluida la atención médica garantizada, educación superior, salarios dignos y derechos laborales para todos'. Con este discurso, la popular congresista neoyorquina fue la encargada de nominar a Sanders en la convención, un movimiento simbólico dado que el senador suspendió su campaña hace meses y que Biden tenía asegurada la mayoría para salir elegido como el candidato del partido.

CORONAVIRUS

La cifra de contagios por COVID-19 supera ya en el mundo los 22 millones

Washington (EFE).- El número de contagios por la COVID-19 supera ya en el mundo los 22 millones, según los últimos datos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, que recoge cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las ofrecidos por diferentes países y fuentes científicas. Los fallecidos por el virus en el mundo se aproximan a los 800.000, ya que hasta las últimas horas se han registrado un total de 780.908 muertes. El país más afectado por la pandemia, según estos datos, continúa siendo Estados Unidos, con 5,4 millones de contagiados y 171.821 muertos. Le sigue Brasil con 3,4 millones de infectados y 109.888 muertos. Por número de fallecimientos, México ocupa el tercer lugar con 57.774 muertos; la India ya registra 52.888; seguida del Reino Unido con 41.466; Italia, donde han muerto 35.405; Francia con 30.434, España, que ha contabilizado 28.670 muertos, y Perú con 26.658.

EE.UU. supera los 171.600 muertos y 5,48 millones de contagios por COVID-19

Washington (EFE).- Estados Unidos alcanzó este martes la cifra de 5.480.487 casos confirmados de COVID-19 y la de 171.679 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del miércoles) es de 44.579 contagios más que el lunes y de 1.226 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.857, más que en Francia o España.

México suma 531.239 casos y se acerca a las 60.000 muertes por la COVID-19

México (EFE).- Los casos confirmados de la COVID-19 en México llegaron a 531.239 y las muertes a 57.774 al sumar las 751 defunciones y los 5.506 contagios notificados este martes, informó la Secretaría de Salud del país. Al presentar el reporte diario del coronavirus, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, informó de que el número de pruebas para detectar la infección alcanzó en esta jornada la cifra de 1.196.707 con un índice del 45 % de positivos. En las últimas 24 horas se informó de un incremento porcentual del 1.04 % de los casos confirmados y de 1,31 % en los decesos al compararse con los 525.733 casos y las 57.023 muertes registradas el día anterior.

Holanda limita a seis los invitados a una casa y reduce cuarentenas a 10 días

La Haya (EFE).- El Gobierno holandés limitó este martes a seis el número máximo de personas que pueden ser invitadas a una casa, un 'consejo muy urgente' porque 'las cosas no van bien' con los rebrotes de coronavirus en Países Bajos, y redujo a diez días la cuarentena que tendría que cumplir quien viaje a zonas de riesgo. En una rueda de prensa, el primer ministro holandés, Mark Rutte, dijo: 'voy a ir directo al grano: Las cosas no van bien con la evolución (de casos) en nuestro país. Fiestas, charlas en el barrio, en el ambiente familiar, los abrazos, es exactamente lo que hace que las cosas no vayan bien' por lo que recomendó reuniones de familias y amigos de no más de seis personas juntas en casa, excluidos los niños menores de 12 años, porque lo que no quiere es imponer 'una especie de policía del coronavirus que verifique puertas adentro cuántas personas fueron invitadas'.

Tijanóvskaya pide a la UE no reconocer los resultados de las presidenciales

Moscú (EFE).- La candidata presidencial de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, llamó hoy a los líderes de la Unión Europea (UE) a no reconocer los resultados de las elecciones del pasado día 9, que según las cifras oficiales ganó el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, con el 80,1 % de los votos. 'Os llamo a no reconocer estas elecciones fraudulentas. El señor Lukashenko ha perdido toda legitimidad a los ojos de nuestro pueblo y del mundo', dijo Tijanóvskaya, actualmente exiliada en Lituania, en un vídeo difundido en Youtube. Los líderes de la UE celebrarán hoy una cumbre por videoconferencia para abordar la situación en Bielorrusia, mientras que en una muestra de que mantiene el control de la fuerzas armadas, el presidente bielorruso anunció que las tropas en la frontera occidental del país, que Bielorrusia comparte con países del bloque de la OTAN, habían sido puestas en esta de alerta.

Uribe interrumpe su vida política y deja el Senado por desconfiar de la Corte

Bogotá (EFE).- La renuncia del expresidente colombiano Álvaro Uribe a su escaño como senador es un nuevo golpe a su carrera política y puede dar un giro al proceso por el que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó su detención domiciliaria hace dos semanas. Uribe renunció este martes a su asiento citando violaciones procesales de la Corte en el caso en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos, irregularidades que, según dijo, 'le impiden desarrollar a cabalidad su trabajo legislativo'. 'Me dirijo a usted para presentar renuncia al Senado de la República', escribió Uribe, mandatario de Colombia entre 2002 y 2010, en una carta dirigida al presidente de la cámara alta, Arturo Char.

Correa oficializa su candidatura a Vicepresidencia de Ecuador junto a Arauz

Quito (EFE).- Rafael Correa anunció este martes de forma oficial su candidatura a la Vicepresidencia de Ecuador en las elecciones de 2021, en las que estará junto al joven Andrés Arauz, una cara poco conocida que aspira a ser presidente y con quien el exmandatario busca retornar a la primera línea de la política y al país, donde es requerido por la justicia. Con una preparada puesta en escena, el tándem presidencial se presentó en una reunión virtual con la participación de Correa desde Bélgica, donde reside tras dejar el poder en 2017. Arauz, por su parte, que suele residir en México, estuvo acompañado de seis miembros de la coalición que impulsa la candidatura, 'Unión por la Esperanza' (UNES), donde se contaban dos mujeres, una de ellas afrodescendiente, mientras que entre los hombres había un dirigente indígena.

Hafter autoriza reabrir los puertos petroleros tras 6 meses de bloqueo

Trípoli (EFE).- El mariscal Jalifa Hafter, tutor del gobierno no reconocido en el este de Libia y hombre fuerte del país, autorizó este martes la reapertura de los puertos petroleros en el disputado golfo de Sirte y el reinicio de la producción de crudo y gas tras más de seis meses de bloqueo. Según el jefe de la milicia Guardianes de las Instalaciones Petroleras, el señor de la guerra Nayib al Maghribi, la medida busca 'acabar con los problemas que sufren miles de libios en distintas regiones del país y proteger esta infraestructura' vital para la subsistencia del país. En particular, para poner en marcha las centrales del oeste del país y garantizar el suministro de energía eléctrica, interrumpida en numerosas ciudades, incluida la capital.

El partido único norcoreano celebra importante plenario tras las inundaciones

Seúl (EFE).- El partido único norcoreano celebra hoy una importante reunión plenaria que llega después de que el empobrecido país haya sufrido grandes inundaciones debido a las fuertes lluvias del monzón. Según los medios de propaganda norcoreanos, el inusualmente largo monzón de este año (duró unos 50 días) ha dañado unos 16.680 hogares, 630 edificios públicos y más de 39.000 hectáreas de cultivos, a lo que se suma el duro momento que atraviesa la economía norcoreana por la COVID-19. El plenario del Partido de los Trabajadores coincide también con la celebración de las primeras maniobras conjuntas de este año entre Corea del Sur y EE.UU., unos ejercicios que el régimen suele considerar como un ensayo para invadir su territorio y a los que responde en ocasiones con el lanzamiento de misiles. EFE