Miércoles, 19 de agosto de 2020 (11.00 GMT)

BIELORRUSIA UE

Comienza la cumbre de líderes de la UE sobre la crisis en Bielorrusia

Bruselas (EFE).- La cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) sobre la crisis en Bielorrusia comenzó este miércoles pasado el mediodía, un encuentro en el que se prevé que expresen su solidaridad con los manifestantes que desde hace más de una semana protestan contra el actual Gobierno. El encuentro, que tendrá lugar de forma telemática, se produce horas después de que la candidata de la oposición, Svetlana Tijanóvskaya, instara en un vídeo en inglés a los líderes de la UE a no reconocer los resultados de las elecciones del pasado día 9. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, mantuvo este martes una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la situación en la república exsoviética y declaró que 'solo un diálogo pacífico y verdaderamente inclusivo puede resolver la crisis' en ese país.

BIELORRUSIA CRISIS

Lukashenko acusa a Occidente de financiar abiertamente las protestas

Moscú (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, acusó este miércoles a Occidente de financiar abiertamente las protestas opositoras que sacuden su país hace hoy once días. 'Estados occidentales declaran directa y abiertamente, sin ocultarlo, que reúnen medios y los envían a Bielorrusia', dijo el mandatario, citado por la agencia oficial bielorrusa BELTA, en una reunión del Consejo de Seguridad bielorruso en la que participaron por videoconferencia dirigente regionales. Lukashenko indicó que las autoridades del país no pueden hacer un seguimiento de todos los recursos que está llegando a Bielorrusia, porque se trata de 'muchos medios en metálico' y aconsejó a los líderes de la Unión Europea, que hoy abordan la situación en Bielorrusia, ocuparse de su propios problemas.

MALI GOLPE

Bamako (EFE).- Los militares que el martes dieron un golpe de estado en Mali han presentado hoy un 'comité nacional de salvación pública' y han anunciado elecciones 'en un plazo razonable' tras haber disuelto la Asamblea Nacional y haber obligado al presidente, Ibrahim Boubacar Keita, a presentar la dimisión. Cinco dirigentes de este comité aparecieron ante la televisión pública y dirigieron un discurso leído por el que se presentó como su portavoz, el teniente-coronel Ismael Waghe, quien anunció además el cierre de fronteras y la instauración de un toque de queda nocturno 'hasta nueva orden'. El comunicado, de unos ocho minutos, fue leído mientras la televisión sin que anunciara quién es el líder de esta asonada. Waghe trató de tranquilizar a la comunidad internacional -que ha condenado unánimemente el golpe- diciendo que los Acuerdos de Argel siguen vigentes, en referencia al tratado de paz de 2015 que sentó las bases de la reconciliación nacional.

MALI GOLPE

El Presidente Boubacar Keita anunció su dimisión tras golpe de estado

Bamako (EFE).- El presidente maliense Ibrahim Boubacar Keita, en el poder desde 2013, presentó su dimisión y la de todo el gobierno en una declaración transmitida el martes por la noche por la televisión nacional, tras haber sido depuesto por un golpe militar horas antes. 'No deseo que se derrame más sangre por mantenerme en el poder', dijo Keita, que fue presentado en la ORTM1 (televisión oficial) como 'presidente saliente'. IBK, como se le conoce popularmente, dio a entender renunciaba forzado por los militares participantes en el golpe de estado: '¿Tengo acaso otra opción?', se preguntó.

EEUU ELECCIONES

Los demócratas confirman la nominación de Biden a la Presidencia

Washington (EFE).- Los demócratas confirmaron este martes la nominación del exvicepresidente Joe Biden a la Presidencia de EE.UU., de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre, durante la convención nacional del partido que se celebra de modo virtual por la pandemia del coronavirus. Biden logró el apoyo de 3.558 delegados frente a los 1.151 que obtuvo el senador izquierdista Bernie Sanders. La votación de los delegados se produjo de manera telemática debido a la pandemia de coronavirus, que también ha hecho que la convención sea íntegramente virtual. A lo largo de media hora, los compromisarios de 57 estados y territorios de EE.UU. fueron anunciando sus votos. Entre los representantes de Vermont, apareció Sanders, con mascarilla, aunque no pronunció ningún mensaje.

EEUU ELECCIONES

Ocasio-Cortez reafirmó la ideas de Sanders en la convención de Biden

Washington (EFE).- La congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez reafirmó este martes las ideas progresistas que abandera el senador izquierdista Bernie Sanders antes de que el partido nominase como candidato a Joe Biden durante la Convención Nacional Demócrata. Ocasio-Cortez se declaró 'en fidelidad y gratitud a un movimiento popular de masas que trabaja para instaurar los derechos sociales, económicos y humanos del siglo XXI, incluida la atención médica garantizada, educación superior, salarios dignos y derechos laborales para todos'. Con este discurso, la popular congresista neoyorquina fue la encargada de nominar a Sanders en la convención, un movimiento simbólico dado que el senador suspendió su campaña hace meses y que Biden tenía asegurada la mayoría para salir elegido como el candidato del partido.

===========

CORONAVIRUS

===========

SITUACIÓN

La cifra de contagios por COVID-19 supera ya en el mundo los 22 millones

Washington (EFE).- El número de contagios por la COVID-19 supera ya en el mundo los 22 millones, según los últimos datos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, que recoge cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las ofrecidos por diferentes países y fuentes científicas. Los fallecidos por el virus en el mundo se aproximan a los 800.000, ya que hasta las últimas horas se han registrado un total de 780.908 muertes. El país más afectado por la pandemia, según estos datos, continúa siendo Estados Unidos, con 5,4 millones de contagiados y 171.821 muertos. Le sigue Brasil con 3,4 millones de infectados y 109.888 muertos. Por número de fallecimientos, México ocupa el tercer lugar con 57.774; le siguen, la India con 52.888, Reino Unido con 41.466, Italia con 35.405, Francia con 30.434, España, con 28.670 y Perú con 26.658.

MÉXICO

México suma 531.239 casos y se acerca a las 60.000 muertes por la COVID-19

México (EFE).- Los casos confirmados de la COVID-19 en México llegaron a 531.239 y las muertes a 57.774 al sumar las 751 defunciones y los 5.506 contagios notificados este martes, informó la Secretaría de Salud del país. Al presentar el reporte diario del coronavirus, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, informó de que el número de pruebas para detectar la infección alcanzó en esta jornada la cifra de 1.196.707 con un índice del 45 % de positivos. En las últimas 24 horas se informó de un incremento porcentual del 1.04 % de los casos confirmados y de 1,31 % en los decesos al compararse con los 525.733 casos y las 57.023 muertes registradas el día anterior.

IRÁN

Irán supera los 20.000 muertos por COVID-19 pero descienden hospitalizaciones

Teherán (EFE).- Irán superó hoy los 20.000 fallecidos a causa de la COVID-19 pero, tanto los contagios como las hospitalizaciones, presentan una tendencia descendente, según el Ministerio de Salud. Los datos de las últimas 24 horas arrojan 153 nuevos decesos y 2.444 contagios, lo que eleva el número global de fallecidos a 20.125 y, de enfermos, a 350.279 desde el inicio de la pandemia en febrero pasado. La portavoz de Salud, Sima Sadat Larí, explicó que muchas de las provincias iraníes 'están experimentando una segunda ola' de la enfermedad.

CHINA

Autoridades chinas advierten del peligro de 'objetos contaminados' con virus

Pekín (EFE).- La Comisión Nacional de Salud de China advirtió hoy de que el contacto con 'objetos contaminados con el coronavirus' puede causar infecciones después de que el país asiático confirmara varios casos de COVID-19 relacionados con la cadena de alimentación. La Comisión avisa del peligro de tocar estos objetos en aparente respuesta a la alarma desatada tras confirmarse casos de coronavirus en supermercados que venden alimentos congelados, dado que, según los expertos del país, las bajas temperaturas y la humedad son propicios para que el patógeno sobreviva. China desde julio diez positivos detectados en empaquetados y superficies de muestra de productos congelados, de acuerdo con la prensa local.

PAPA

El papa: 'Qué triste si para la vacuna se diese prioridad a los más ricos'

Roma (EFE).- El papa Francisco advirtió hoy contra la posibilidad de que la vacuna del coronavirus sea propiedad de una sola nación y no llegue a todos o 'se diese prioridad a los más ricos', durante la audiencia general celebrada por motivos de seguridad en el palacio apostólico. El pontífice argentino destacó que 'la pandemia ha puesto al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo', y que 'el virus, aunque no hace excepciones entre las personas, ha encontrado en su devastador camino, grandes desigualdades y discriminación' y las ha 'incrementado'. Respeto a volver a normalizar las actividades económicas, Francisco instó a que esta 'normalidad no debería comprender las injusticias sociales y la degradación del medio ambiente'.

=======

=======

COLOMBIA URIBE

Uribe interrumpe su vida política y deja el Senado por desconfiar de la Corte

Bogotá (EFE).- La renuncia del expresidente colombiano Álvaro Uribe a su escaño como senador es un nuevo golpe a su carrera política y puede dar un giro al proceso por el que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó su detención domiciliaria hace dos semanas. Uribe renunció este martes a su asiento citando violaciones procesales de la Corte en el caso en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos, irregularidades que, según dijo, 'le impiden desarrollar a cabalidad su trabajo legislativo'. 'Me dirijo a usted para presentar renuncia al Senado de la República', escribió Uribe, mandatario de Colombia entre 2002 y 2010, en una carta dirigida al presidente de la cámara alta, Arturo Char.

ECUADOR ELECCIONES

Correa oficializa su candidatura a Vicepresidencia de Ecuador junto a Arauz

Quito (EFE).- Rafael Correa anunció este martes de forma oficial su candidatura a la Vicepresidencia de Ecuador en las elecciones de 2021, en las que estará junto al joven Andrés Arauz, una cara poco conocida que aspira a ser presidente y con quien el exmandatario busca retornar a la primera línea de la política y al país, donde es requerido por la justicia. Con una preparada puesta en escena, el tándem presidencial se presentó en una reunión virtual con la participación de Correa desde Bélgica, donde reside tras dejar el poder en 2017. Arauz, por su parte, que suele residir en México, estuvo acompañado de seis miembros de la coalición que impulsa la candidatura, 'Unión por la Esperanza' (UNES), donde se contaban dos mujeres, una de ellas afrodescendiente, mientras que entre los hombres había un dirigente indígena.

BEN CROSS

Muere el actor Ben Cross, intérprete en 'Carros de fuego'

Londres (EFE).- El actor británico Ben Cross, conocido por su interpretación del atleta olímpico Harold Abrahams en la película 'Carros de fuego' (Chariots of fire') (1981) falleció el martes a los 72 años, según informaron este miércoles sus representantes. Cross falleció en Viena de manera inesperada después de una corta enfermedad, según las mismas fuentes. El actor se puso en la piel del atleta judío en la famosa película que ganó cuatro premios Óscar, basada en la verdadera historia de dos atletas británicos que buscaban una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 (París). EFE