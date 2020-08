Miércoles, 19 de agosto de 2020 (18.00 GMT)

CORONAVIRUS OMS

Los países erraron al no invertir más en test, aislamiento y rastreo de contactos

Ginebra (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró hoy que una de las razones por las que no se ha podido detener la pandemia de coronavirus es debido a que los países no invirtieron lo necesario en hacer test, en facilitar el aislamiento de los infectados, en rastrear sus contactos y en ponerlos en cuarentena. El número de contagios por la COVID-19 supera ya en el mundo los 22 millones, según los últimos datos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Los fallecidos por el virus en el mundo se aproximan a los 800.000, ya que hasta las últimas horas se han registrado un total de 780.908 muertes.

CORONAVIRUS ESPAÑA

España supera 3.000 casos diarios de coronavirus por primera vez desde mayo

Madrid (EFE).- España registró 3.715 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el fin del confinamiento a finales de mayo, que eleva a 370.867 el total de infectados desde el inicio de la pandemia y a 28.797 los fallecidos, 131 en una semana, según los datos ofrecidos este miércoles por el Ministerio de Sanidad. Ante esta situación, el Gobierno español hizo hoy un llamamiento a aplicar 'con máximo rigor' las medidas adicionales de prevención acordadas con las comunidades autónomas para controlar el avance del coronavirus, como el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle a menos de dos metros de otra persona.

EMPRESAS APPLE

Apple alcanza los 2 billones de dólares de valor en bolsa, un hito

Nueva York (EFE).- El gigante tecnológico Apple se convirtió este miércoles en la primera empresa estadounidense en alcanzar los dos billones de dólares de valor en bolsa, un hito que ha logrado tras duplicar su capitalización en apenas dos años. Apple es la compañía más valiosa del mundo y ahora la segunda en alcanzar los dos billones de dólares de mercado tras la petrolera estatal saudí Saudi Aramco, que lo consiguió tras su salida a bolsa en 2019 y desde entonces ha retrocedido.

BIELORRUSIA UE

Los líderes de la UE no reconocen los resultados de las elecciones bielorrusas

Bruselas (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) decidieron este miércoles no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia del 9 de agosto, en los que se proclamó vencedor el actual mandatario, Alexandr Lukashenko. 'Las elecciones no fueron justas ni libres y no cumplieron los estándares internacionales. No reconocemos los resultados presentados por la autoridades bielorrusas', declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una rueda de prensa al término de una cumbre telemática de líderes comunitarios.

MALI GOLPE

Militares malienses toman el poder en medio del aislamiento internacional

Bamako (EFE).- Los militares malienses que ayer dieron un golpe de Estado han tomado el poder tras disolver la Asamblea Nacional, forzar la renuncia del presidente Ibrahim Boubacar Keita (IBK) y de su Gobierno y crear un 'Comité Nacional para la Salvación del Pueblo', pero se enfrentan al aislamiento internacional. Cinco uniformados comparecieron esta mañana ante la televisión pública maliense ORTM y leyeron un comunicado en el que confirmaron el derrocamiento del régimen de IBK y prometieron una transición hacia unas elecciones 'en un plazo razonable' que no precisaron.

EEUU ELECCIONES

La convención demócrata confirma a Joe Biden como candidato a la Presidencia de EEUU

Washington (EFE).- Los demócratas confirmaron este martes a Joe Biden como candidato a la Presidencia de Estados Unidos, de cara a los comicios del próximo del 3 de noviembre, en una votación que transcurrió de manera telemática debido a la pandemia de coronavirus. En un resultado previsible, la candidatura del que fuera el vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) fue oficializada con el apoyo de 3.558 delegados frente a los 1.151 que obtuvo su rival en las primarias, el senador izquierdista Bernie Sanders.

MÉXICO IMPUNIDAD

Honduras, Paraguay, Guyana y México encabezan la impunidad en América

México (EFE).- El continente americano es una de las regiones con mayores índices de impunidad en el mundo puesto que Honduras, Paraguay, Guyana y México se encuentran entre los 10 países con sistemas de justicia y seguridad más endebles y donde menos crímenes se resuelven. Así lo indicó este miércoles el Índice Global de Impunidad 2020, realizado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), en cuyo último puesto aparece Tailandia seguido de Honduras (68), Marruecos (67), Argelia (66), Azerbaiyán (65), Paraguay (64), Guyana (63), Nepal (62), Kirguistán (61), México (60) y Guatemala (59).

BRASIL AMAZONÍA

Brasil niega que la Amazonía esté en llamas y anuncia campaña contra el fuego

Brasilia (EFE).- El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, volvió a negar este miércoles que la selva amazónica esté en llamas y anunció una campaña oficial para concienciar a la población de esa región sobre la necesidad de impedir incendios. El vicepresidente dirige un consejo intergubernamental volcado a la Amazonía, que en las últimas semanas ha escuchado quejas y dudas de importantes fondos de inversión globales y empresas privadas que operan en Brasil sobre la creciente devastación del mayor pulmón vegetal del planeta, que se ha disparado en los últimos años.

COLOMBIA MASACRE

Asesinan a tres indígenas en zona colombiana donde masacraron a nueve jóvenes

Bogotá (EFE). Al menos tres indígenas del pueblo awá fueron asesinados en una zona rural del municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño (suroeste), apenas dos días después de una masacre que se cobró la vida de nueve jóvenes en la localidad de Samaniego, informaron este martes fuentes oficiales. El sábado por la noche ocho jóvenes de entre 19 y 25 años fueron masacrados por desconocidos en la aldea de Santa Catalina, cercana a la cabecera municipal de Samaniego, también en Nariño, donde horas antes había sido asesinada una mujer de 26 años, igualmente por desconocidos.

BARENBOIM ANIVERSARIO

Barenboim celebra 70 años en los escenarios con un recital en Salzburgo

Viena (EFE).- El pianista y director de orquesta argentino Daniel Barenboim celebra este miércoles sus 70 años sobre los escenarios con un recital de piano en el Festival de Salzburgo, donde el maestro actuó por primera vez hace 55 años. Barenboim dio su primer concierto de piano el 19 de agosto de 1950, cuando tenía siete años, en su ciudad natal, Buenos Aires, y su primera actuación en el Festival de Salzburgo fue el 18 de agosto de 1965. En la celebración hoy de este doble aniversario, interpretará una sonata para piano y las Variaciones Diabelli de Ludwig van Beethoven. EFE