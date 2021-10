Migración, 'injerencia' y la DEA marcarán reunión de seguridad EEUU-México

Pedro Pablo Cortés

Ciudad de México, 7 oct (EFE).- La ola migratoria, la 'injerencia' de Washington en la seguridad mexicana y el rol de los agentes de la Agencia Antidrogas (DEA, en inglés) marcarán este viernes el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos.

Los secretarios de Estado, Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, así como el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, visitarán Ciudad de México este viernes en medio de tensiones por el flujo inédito de haitianos y los reclamos de seguridad del Gobierno mexicano.

Aunque no era un tema oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió este jueves que es posible que se aborde la migración en la reunión entre la delegación estadounidense y las secretarías mexicanas de Relaciones Exteriores (SRE), Gobernación (Segob) y Defensa Nacional (Sedena).

'Lo que se plantea es que el Gobierno de Estados Unidos invierta para ayudar a los países pobres que requieren ayuda y que la migración sea opcional', pidió.

El encuentro ocurre mientras decenas de miles de haitianos están varados en las fronteras de México y en albergues en diversas regiones del país.

También sucede más de un mes después de que la Suprema Corte de Estados Unidos ordenó a la Administración de Biden reinstaurar el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), conocido como 'Remain in Mexico' o 'Permanecer en México', que obliga a los solicitantes a tramitar su asilo desde territorio mexicano.

'Migración es un tema que el canciller Marcelo Ebrard ha negado que se abordará, pero no me imagino que en esa reunión, con esos funcionarios, no se hable del tema', dijo a Efe Emerson Segura, asesor parlamentario en el Senado y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

LA INICIATIVA MÉRIDA Y LA 'INJERENCIA'

El canciller Ebrard adelantó que pedirá a Blinken acabar con la Iniciativa Mérida, un acuerdo entre México y Estados Unidos para combatir las drogas que arrancó en 2008 con el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), ahora opositor de López Obrador.

'Tiene que haber una nueva etapa, dejar atrás la Iniciativa Mérida, que es asistencialista y está basada en una estrategia de seguridad totalmente distinta a la que se está implementando', declaró el secretario el martes.

El canciller mexicano ha pedido que Estados Unidos deje de mandar helicópteros y armamento militar, y en su lugar 'trabajar en materia de seguridad para un entendimiento simétrico y respetuoso'.

'Hay una línea que está asociada a la injerencia, todo el estigma que trae la Iniciativa Mérida respecto a la injerencia, la participación de elementos de seguridad estadounidenses en el territorio nacional, y creo que por eso el canciller fue enfático', comentó Segura.

Pero, aunque el actual Gobierno de Estados Unidos puede coincidir en que el 'mecanismo está agotado', el experto señala que está a la expectativa de saber cuál será ahora la estrategia de México.

'El asunto no es que se deje de hacer lo que se hacía con los Gobiernos anteriores, sino que no se tiene una visión respecto a qué se va a hacer mañana, ese es el tema de fondo', argumentó.

EL ROL DE LA DEA

La reunión también es una apuesta de Biden por mejorar las relaciones con México cuando está por cumplirse un año del arresto de Salvador Cienfuegos, exjefe del Ejército mexicano acusado por la DEA de narcotráfico y liberado tras el reclamo de López Obrador al Gobierno de Donald Trump (2017-2021).

Pero la tensión ha aumentado tras un reporte de CNN este jueves que señala que México ha retrasado visas para más de 20 agentes de la DEA.

'Tendremos oportunidad de hablar más sobre México en México', respondió este jueves el secretario Blinken a los medios sobre el tema.

Aunque México promulgó en diciembre pasado reformas a la Ley de Seguridad Nacional para restringir la operación de agentes extranjeros, en particular de la DEA, la nueva jefa de la agencia antidrogas, Anne Milgram, ha insistido en que debe haber cooperación.

Milgram reveló la semana pasada en conferencia que ha pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) de México que permita operativos conjuntos de la DEA con agentes mexicanos, que México se 'tome en serio' las peticiones de extradición y que comparta inteligencia.

'Sobre esta cooperación entre la Fiscalía y las instituciones estadounidenses, creo que hay preocupación de Estados Unidos', observó Segura. EFE

