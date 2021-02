Migrantes hondureños denuncian a OEA que su derecho al voto está en peligro

Miami, 23 feb (EFE).- Una organización de migrantes hondureños en EE.UU. denunció este martes en una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que están en riesgo de perder su derecho a votar en las próximas elecciones en su país y pidió a él y a la organización ayuda para 'proteger la democracia'.

El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, informó a Efe de que hoy entregó personalmente la carta en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

Además, estableció contacto con despachos de congresistas estadounidenses y con el Departamento de Estado con vistas a plantearles el tema en eventuales reuniones.

'Nos encontramos muy preocupados por los próximos eventos que se producirán en Honduras de conformidad con la nueva ley de identificación nacional. Las reglas e implementación de esta ley perjudicarán el derecho a votar de los migrantes hondureños en el extranjero', dice el encabezado de la misiva.

La fundación con sede en Florida recuerda que la actual tarjeta de identidad expira el 15 de mayo de 2020 y la emisión de la nueva, necesaria para poder registrarse para votar, el 31 de mayo, según el calendario del Registro Nacional de las Personas (RNP).

El censo electoral para las elecciones generales que se llevarán a cabo en noviembre del 2021 deberá estar terminado el 28 de mayo del año en curso, por lo que si antes de esa fecha los hondureños en el exterior no tienen la nueva tarjeta de identidad no podrán registrarse y 'por ende no podrán votar en las elecciones generales de noviembre', alega Flores.

'Hemos gestionado en múltiples ocasiones reuniones con el organismo rector de la nueva tarjeta de identificación y no se nos ha tomado en cuenta', agrega.

También dijo que las autoridades consulares hondureñas en Miami tan solo les han dicho que el proceso de entrega de tarjetas a migrantes podría empezará en febrero sin dar un día en específico.

'Suponiendo que este proceso empezaría el primero de febrero, los hondureños en los Estados Unidos solo tendrán un máximo de cuatro meses para obtener esta una nueva identificación', dijo.

'Todo esto nos hacen pensar que el gobierno de Honduras no está interesado en invertir recursos suficientes para adecuadamente publicar cómo, cuándo y dónde las personas pueden obtener su nueva tarjeta de identidad', dice la carta.

Según la fundación, el derecho a ejercer el sufragio y la protección de hondureños en el exterior, que son reconocidos en las leyes de Honduras, están en peligro.

La entidad que preside Flores está haciendo una base de datos de los hondureños en EE.UU. y unificando a comunidades importantes en Texas, Carolina del Norte y Luisiana.

Flores siempre destaca el importante peso que representan los migrantes en la economía hondureña, así como los trabajos esenciales que realizan en EE.UU. en medio de la pandemia.

De acuerdo al Banco Central de Honduras, en 2020 las remesas de los migrantes totalizaron 5.729,9 millones de dólares, el 22 % del Producto Interno Bruto.

Los integrantes de la fundación destacaron que los migrantes podrían hacer la diferencia en la política de Honduras votando por candidatos que promuevan la democracia y estén dispuestos a luchar efectivamente contra la corrupción.

Sin embargo, pese a que la Constitución les confiere el derecho a elegir y ser elegidos, las autoridades les privan 'perversamente', según Flores, de poder ejercerlo pues no les proporcionan las nuevas tarjetas de identidad requeridas para votar el próximo noviembre. EFE