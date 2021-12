Miguel Herrera advierte que Tigres va a ir a León en busca de dos goles más

Monterrey (México), 2 dic (EFE).- Miguel Herrera, entrenador de Tigres UANL del fútbol mexicano, aseveró que su equipo buscará en el duelo de vuelta de la semifinal marcarle al menos dos goles más al León.

'Vamos a ir con la idea de buscar dos o más goles, ampliar la ventaja, la determinación no va a bajar. No vamos a ir a defendernos, vamos a buscar anotar', dijo el técnico al final de la ida de la eliminatoria del Apertura 2021 que su equipo ganó 2-1.

El León se puso en ventaja en el segundo tiempo del duelo por conducto del chileno Jean Meneses; Tigres reaccionó y logró la remontada con goles del francés Florian Thauvin en el minuto 90 y de su compatriota André-Pierre Gignac en tiempo agregado.

Herrera destacó la reacción de sus dirigidos que dieron la vuelta al resultado en los últimos cinco minutos del partido.

'La actitud y determinación hay que aplaudirla. Jugó muy bien el equipo, salimos a buscar ganar desde el primer minuto, tuvimos las oportunidades y afortunadamente los goles cayeron, me agradó la actitud del equipo que nunca bajó los brazos', mencionó.

Según el estratega, Tigres generó 30 ocasiones de peligro sobre la portería del León.

'Todo el partido fuimos al frente, el partido lo ganó el equipo que lo buscó; en el primer tiempo no cayeron los goles, ellos se encontraron con una pelota para hacer su gol y nosotros tuvimos que arriesgar. Tuvimos 30 llegadas', presumió.

El extécnico de la selección mexicana subrayó el hambre de sus dirigidos para no dejar de insistir.

'El fútbol no es justo, a veces no gana el que lo merece. Hoy el equipo no bajó los brazos, siempre fue por el resultado y lo encontramos y no nos conformamos con el empate, sino que fuimos a buscar el triunfo'.

Miguel Herrera confesó que ve en su equipo la concentración necesaria para clasificar a los duelos por el campeonato.

'Veo al equipo muy bien concentrado para estar a la final, aún no ganamos esta fase, pero dimos un paso importante para avanzar. Tengo un grupo que está dispuesto a partirse el alma, por eso me voy tranquilo con la entrega y determinación de este equipo'.

En el duelo de vuelta de la semifinal del Apertura 2021 Tigres visitará al León el próximo sábado.EFE

