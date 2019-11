Miguel Herrera asegura que el América entra a la liguilla o despiden a todos

México, 1 nov (EFE).- El mexicano Miguel Herrera, entrenador del América del fútbol mexicano, aseveró este viernes que en las Águilas no tienen permitido un torneo sin calificar a la Liguilla porque eso les costaría el trabajo a todos.

'Si este equipo no califica la limpia viene para todos, por eso nosotros lo que buscamos es, de ser posible , terminar como líderes del campeonato', aseguró el técnico al final del entrenamiento del América.

América, con 28 puntos y ya calificado a liguilla de los ocho mejores, buscará su tercer triunfo al hilo en el torneo Apertura este sábado cuando reciba en el Estadio Azteca al líder Santos, equipo con 31 unidades.

'Santos es un buen parámetro, somos dos equipos que siempre estuvimos metidos en los primeros puestos, ellos están jugando muy bien, va a ser un rival peligroso y es un buen partido de cara a la liguilla', detalló.

De ahí la confianza de Miguel Herrera en que su equipo tome ritmo triunfador para encarar la eliminación hacia el título.

'Hoy los resultados que hemos obtenido nos dan para soñar porque tenemos un gran plantel y debemos enchufamos para entrar a la Liguilla y llegar al campeonato', esgrimió.

Luego de enfrentar a Santos, al América le quedará sólo un partido en el campeonato, el de la fecha 18 en su visita a Veracruz. Para la jornada 19 al equipo descansará.

Herrera, quien vuelve a la banca este fin de semana luego de cumplir sus tres partidos de castigo, dijo que debe aprender de sus dos expulsiones en el torneo y no perder el control.

'No te sirve estar en las gradas, aprendí de las equivocaciones, aprendí que no me tienen que expulsar, que debo estar concentrado junto a los muchachos en la cancha, eso es lo que uno aprende', compartió.

Aunque dejó claro que no cambiará su intensa forma de ser.

'Ya me comí el castigo por lo que hice ( llamó puto al árbitro en la fecha 13), me pasó por tonto, así que reitero; ya me comí el castigo y ahora debo ser mejor persona, estar más concentrado, pero voy a seguir siendo el mismo, porque gracias a mi forma de ser estoy aquí', concluyó.EFE