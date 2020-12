Miguel Herrera dice que primer lugar de Checo en F1 es histórico para Mexico

México, 6 dic (EFE).- Miguel Herrera, entrenador del América, reconoció este domingo a Efe que la victoria del mexicano Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Bahrein es un premio a su constancia.

'Es un logro espectacular, estamos muy contentos con esta victoria porque 'Checo' ha sido un piloto constante; a nivel México significa un logro histórico, importantísimo', confesó el también técnico de la selección mexicana en el Mundial de Brasil 2014.

Herrera es amigo del piloto Sergio Pérez, una unión que está reforzada por la afición del 'Checo' a las Águilas del América, el equipo que dirige actualmente el entrenador en el fútbol mexicano.

'Somos amigos, además él es americanista. Por eso es un doble placer este triunfo, porque es un tipo que apoya mucho al equipo', compartió.

Herrera reconoció que no pudo ver toda la carrera del Gran premio de Bahrein, pero sí estuvo al tanto de que 'Checo' iba rezagado en el lugar 18.

'Es un gran piloto que supo acelerar cuando lo tenía que hacer y aprovechó cada momento que tuvo para terminar como primero en el podio luego de remontar 17 lugares; fue espectacular lo que consiguió', insistió.

Ante los rumores que dicen que Pérez podría dejar a su equipo, Racing Point, en 2021 y quedarse sin equipo de Fórmula Uno, Herrera aseguró que no será así por la cuarta posición de 'Checo' en el Campeonato de Pilotos del campeonato 2020.

'Con lo que ha hecho esta temporada creo que varias escuderías se lo estarán pensando para llevarlo porque es un tipo que ha demostrado de qué es capaz en ese deporte'.

Herrera, técnico de la selección mexicana en la Copa del Mundo 2014, también reconoció su gusto por la velocidad.

'Me gusta meterle, pero no por la ciudad. Cuando hay posibilidad disfruto mucho correr mis coches, pero me gusta más ver y disfrutar al 'Checo' sobre la pista', confesó.

El estratega de las Águilas del América mandó un mensaje para el piloto mexicano.

'Éxito 'Checo', nos da un placer enorme que represente a México en la Fórmula Uno, de mi parte lo felicito muchísimo'. EFE