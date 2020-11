Miguel Herrera lamenta la falta de contundencia de América contra Chivas

Guadalajara (México), 25 nov (EFE).- El entrenador del América, Miguel Herrera, lamentó este miércoles que a su equipo le faltó contundencia para sacar la ventaja en el primer encuentro de cuartos de final del torneo Apertura 2020, ante el Guadalajara.

'Nosotros teníamos que haber marcado desde el primer tiempo, tuvimos muchas pelotas claras y no las concretamos, ellos consiguieron una pelota en tiro de larga distancia, pero ahora vamos a la casa y vamos con todo para lograr sacar el resultado', dijo Herrera en conferencia de prensa.

El América cayó 0-1 este miércoles ante el Guadalajara, en el partido de ida de los cuartos de final de la liga del apertura, en el que el conjunto azulcrema tuvo varias oportunidades claras en el primer tiempo del encuentro denominado el 'clásico nacional'.

El técnico aseguró que confía en la capacidad de su equipo para remontar los marcadores adversos en los partidos de Liguilla.

'Me voy con la tranquilidad de que el equipo hizo un buen trabajo no faltó la contundencia, porque la tuvimos y no la pudimos concretar, pero hay que trabajar el partido no es ser confiado, es ser consciente de que tenemos un gran plantel y que nos vamos a matar en el segundo tiempo en Ciudad de México', expresó.

Las 'Águilas' concluyeron el torneo regular en tercer lugar y recibirán al Guadalajara, séptimo, el próximo sábado en el partido de vuelta.

Herrera señaló que el encuentro fue 'muy parejo' y América saldrá a ganar para mantenerse en la pelea por el campeonato.

'No nos queda de otra, salir a ganar, hacer la concentración que hemos hecho, el primero lo hicimos bastante bien, en el segundo fue un partido muy parejo, hay que salir a ganar en casa, nada más', concluyó.