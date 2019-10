Miguel Quintana, el arquitecto que transformó el turismo en México

Rosana Ubanell

México, 19 oct (EFE).- Pocas personas en México han aportado tanto a la transformación del sector turístico de México como el arquitecto Miguel Quintana Pali por su visión de pionero del turismo sostenible y fundador y director general de Grupo Xcaret.

De madre hawaiana, pasó su infancia en Hawai en contacto directo con la naturaleza y posteriormente en Chile, entre sus lagos y montañas 'impregnado de naturaleza aprendiendo a admirarla y respetarla', asegura a Efe Quintana con motivo de la publicación de su libro 'Xueños'.

La palabra sostenibilidad no existía hace 30 años pero Miguel Quintana fue lo primero que tuvo en cuenta cuando comenzó en 1990 el destino Xcaret, el grupo turístico y de ocio mas importante de México.

'En Xcaret seguimos el flujo del terreno, los ríos subacuáticos que ya había y el respeto a la vegetación y el paisaje natural', afirma al recordar cómo las atracciones de Xcaret se integran en el medioambiente de los paisajes de la península de Yucatán.

No tiene una receta específica para triunfar pero sí conoce los ingredientes básicos. 'Trabajo, constancia, calidad y hacer las cosas diferentes. Iniciar algo que renueve, que actualice, en resumen: la cultura disruptiva', señala.

Por supuesto que ha habido errores, fracasos y siempre riesgo pero lo importante 'es que aprendes y te vuelves a levantar', asegura al rememorar la trayectoria de Xcaret.

Uno de los secretos del éxito de Xcaret es haber tenido siempre en cuenta el factor humano, 'que está en el DNA del grupo, al igual que la capacitación, el trabajo en equipo y la integración', señala.

'Si los empleados no están contentos en su trabajo no es bueno para el visitante', afirma Quintana, quien añade que él mismo ha disfrutado tanto de su trabajo 'que es como si no hubiera tenido que trabajar un día' en su vida.

Quintana comenzó como tendero, luego como parquero y ahora, hotelero.

Desde sus primeros negocios escolares y la invención de una lámpara de mesa que lo hizo dar el salto a emprender y fundar las Tiendas Pali, Quintana cuenta en sus memorias cómo creó el Grupo Xcaret que hoy recibe 2 millones de visitantes al año y es conocido a nivel mundial.

El éxito de Xcaret ha crecido a la par que la expansión del turismo en México se ha afianzado como el séptimo país mundial por su infraestructura hotelera.

Se estima que durante este año se sobrepasen los 43 millones de turistas internacionales, con lo que el sector turístico se sitúa como una de las industrias mas importantes del país, según datos de la Secretaria de Turismo.

En un recorrido por su vida a la par que por la historia del Xcaret, el libro muestra cómo surgieron las ideas para los parques, el proceso de creación de algunas de las atracciones más emblemáticas y los retos para inventar una forma de arquitectura que respete la naturaleza.

El Grupo Xcaret comenzó en 1990 con la misión de poner en marcha un proyecto de recreación turística sostenible con México, su naturaleza, cultura y gastronomía como centro del proceso con la idea de recrear el éxito de los parques Disney.

El grupo opera hoy los parques más emblemáticos de Cancún y la Riviera Maya: Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xoximilco, Xenses y Xavage, así como el tour Xenotes.

A través de la marca Xichén gestiona también excursiones de lujo, con visitas a las zonas arqueológicas mayas y a la ciudad colonial de Valladolid, lo ha permitido convertirse en el operador de tours y excursiones más importante de Cancún y la Riviera Maya.

Tras construir los parques, Miguel Quintana se metió a hotelero, inaugurando su primer hotel, Xcaret, todo incluido, que es más que un hotel, un ecosistema lleno de colores en el que la jungla, cuevas y ríos son el principal ingrediente de un escenario ecléctico.

'El visitante busca una vacación integral y Xcaret ha sido todo un éxito. Tenemos el hotel reservado por los próximos dos años', dice Quintana quien tiene prevista la apertura de su segundo hotel, La Casa de la Playa.

Su inauguración tendrá lugar en 2020 tras una inversión de 85 millones de dólares. Ofrecerá 63 suites de más de 100 metros cuadrados con piscina privada, distribuidas en tres conceptos: naturaleza, diversión y bienestar.

Además de los parques y tras la exitosa apertura del hotel Xcaret, cuenta con un plan maestro para los próximos 8 años que contempla la construcción de 6.000 nuevas habitaciones, un centro de convenciones, un estadio y un centro comercial. EFE