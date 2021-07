Mijaín López, el gran gladiador cubano, sigue el rastro de su cuarto oro

Rakel Martori

La Habana, 30 jul (EFE).- Al gran gladiador cubano Mijaín López, rey olímpico en tres ocasiones y por cinco veces campeón del mundo y también panamericano, le brillan los ojos cuando se refiere a su mayor propósito ahora, que es sumar otro título en la cita bajo los cinco aros de Tokio 2020.

El 'Gigante de Herradura' -el sobrenombre que lo identifica por su elevada estatura y lo emparenta con la localidad donde creció- se prepara afanosamente para triunfar en los Juegos, seguro de que pasará a la historia deportiva si gana por cuarta vez una medalla dorada en competencias de ese nivel.

No tiene la menor duda en declarar que está 'listo' y afirma en una entrevista con Efe que se siente 'muy bien' para cumplir con 'el resultado que todo el pueblo de Cuba', dice, 'espera de mí'.

.

PREPARACIÓN PARA TOKIO

'Estamos listos y en este momento me encuentro bien psicológicamente', asegura el atleta.

Pero reconoce que ha tenido que lidiar con 'el peso', una tendencia contraria que lo ha acompañado en sus 27 años de carrera deportiva.

López explica que su problema con el peso corporal no es que coma de más, sino algo congénito: 'Mi peso normal es de 140 kilogramos y la división en la que compito es de 130'.

Por eso señala que tiene que mantenerse a régimen y cumpliendo rigurosamente con los entrenamientos para estar en forma como exige el sistema de competencias. 'Tienes que estar en el peso para poder competir'.

.

SU DIETA

Básicamente consiste en eliminar el pan y los dulces, limitar los cereales y legumbres y comer más verduras, acompañadas por alimentos ricos en proteínas.

Esas restricciones -según Mijaín López- resultan 'un poco difíciles en Cuba porque rompe con la tradición de nosotros los cubanos que nos gusta comer arroz congrí (arroz con frijoles negros) y carne de puerco'.

Sin embargo, el multicampeón de lucha cubano dice estar dispuesto al sacrificio y la disciplina para que 'se logre el objetivo'.

.

LOS RIVALES

'Para mí, rivales son todos. Cuando uno se va a enfrentar en las competencias todo el que va a ellas va por un objetivo: obtener la medalla, luchar por su país y lograr el resultado que se propone', reflexiona.

López menciona el caso del atleta turco Riza Kayaalp, que también concurre a unos Juegos por cuarta vez, pero a la vez a otros contendientes que vienen formándose y 'también hay que cuidarse de ellos'.

Por eso, da prioridad a la disciplina: 'Eso es lo fundamental y es lo que me ha hecho siempre ser campeón. Nunca he mirado a los contrarios'.

.

LA DECISIÓN DEL RETIRO

Aún no está totalmente convencido, aunque admite haber dicho con exactitud que ha decidido retirarse después de Tokio.

'Me voy a retirar pero no será un retiro oficial sino un retiro que me deje cuatro años más del ciclo, a lo mejor me siento bien para seguir luchando', algo que decidirá después de los Juegos, señala.

'Es algo que el cuerpo me lo pide, me lo exige la edad (38 años). Pero quiero seguir aportando todo lo que pueda para o seguir yo o ayudar', dice.

'Nunca nos retiramos del deporte (...), hay muchachos jóvenes que vienen detrás haciéndolo bien, hay que darles oportunidades', sostiene.

.

MIJAÍN YA TIENE UN SUCESOR

Entre los nombres a los que darle ese relevo destaca el de Óscar Pino, de 27 años, ganador de dos medallas de bronce y una de plata en los campeonatos mundiales, y subcampeón panamericano.

'Tiene buen talento y viene desempeñándose en todos los eventos con buena jerarquía. Creo que hemos logrado todo eso a través de los entrenamientos en conjunto que hemos tenido. Es muy bonito para mí y para él. Lo estoy dejando encaminado para que logre el objetivo en grande', explica.

Recuerda que en Cuba desde los años 80 y 90 cuando se ha retirado un atleta hay otro que ha mantenido la continuidad y con resultados satisfactorios.

'A él (Óscar Pino) le he dejado una tarea muy grande, tiene que luchar por tratar de romper el récord que voy a dejar y dedicarse con disciplina', recalcó.

López dijo que está 'muy contento' porque Pino sea su heredero, pues cree que es 'meritorio' que él sea su continuador en los pesos pesados.

Relata que fue él este año quien le clasificó en el mundial y le dio 'el boleto', y le agradece ese gesto.

.

PROYECCIÓN FUTURA

'Si sale todo como espero en este momento, después de la Olimpiada voy a disfrutar con mi pueblo y mi familia', dice y reafirma que otra corona en la capital japonesa sería para él algo 'histórico'.

'Cualquier ser humano no estaría preparado para obtener una cuarta medalla olímpica, algo que no ha podido lograr nadie en el mundo hasta ahora', comenta con emoción.

Asume que tiene tiempo, porque aún es joven y comenta que aunque terminó la Licenciatura en Deportes sigue estudiando: 'ahora voy por la Maestría'.

'Después de los Juegos Olímpicos pensaré en el futuro de Mijaín', apostilla y adelanta que tiene entre sus planes seguir incorporado a las ligas profesionales alemanas que le van ayudar a desentrenarse paulatinamente.

Mijaín ha disputado la liga alemana de lucha y ha entrenado también en Italia.

Sobre las diferencias entre las competencias oficiales y las de las ligas profesionales considera que las reglas son 'las mismas', solo que las primeras 'generan más tensión porque vas por medallas' y con los clubes 'se lucha casi todos los fines de semana'.

.

MOMENTOS QUE LO HAN MARCADO

'Son todos', aunque recuerda especialmente cuando ganó su primera medalla olímpica en Pekín 2008 y la final en la que venció 6-0 al turco Riza Kayaalp en Río de Janeiro 2016.

'Es un rival. Nunca pensé que le iba a ganar de manera tan fácil, fue espectacular, es un orgullo para mí y para mis entrenadores', resaltó.

Algo particular que califica de 'histórico, grande' fue su primer oro en el campeonato mundial de Hungría en 2005, que le convenció de que 'Mijaín ya estaba en la historia del deporte de la lucha'.

.

SUS TÉCNICOS

Actualmente su entrenador personal es Raúl Trujillo, y a propósito recuerda a Sergio Sosa -en sus inicios aún siendo un niño- y a quien siguieron Luis Forcedo, Juan Carlos Linares y Pedro Val, el artífice de su primera medalla.

De todos ellos se siente 'muy orgulloso' por haber contribuido a sus resultados.

'Ellos forman parte de nuestra familia, son como los padres de uno, estamos más tiempo junto a ellos que con nuestra familia. Nos exigen disciplina y entrega. Eso es algo que me ha ayudado a mí a ser un atleta disciplinado, esforzado y crecido', apunta. EFE

rmo/lcl/nam