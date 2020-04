Mike di Meglio descubre su faceta de profesor con su 'aula en casa'

Madrid, 21 abr (EFE).- El francés Mike di Meglio, piloto de la categoría de motos eléctricas con el equipo Estrella Galicia 0'0 pasa el confinamiento en su casa de Francia junto a su mujer y sus dos hijos y asegura haber descubierto su faceta de profesor con su 'aula en casa'.

'Tengo dos hijos, de 8 y 4 años, que no pueden ir al colegio. El mayor, Matheo, tiene clases cada día así que, junto a mi mujer, intentamos sustituir a los profesores lo mejor que podemos. ¡Hemos montado la escuela casera Di Meglio! Con el pequeño también hay clases, aunque las actividades son distintas. Por las tardes, acabadas las clases, empiezo mis extraescolares intentando entrenarme físicamente como puedo', explica di Meglio sobre sus rutinas durante la pandemia por el coronavirus en una nota de prensa de su escudería.

'No está siendo una situación fácil para nadie. Yo lo estoy pasando en Francia con mi mujer y mis hijos y hay que tener paciencia, ser positivos y hacer caso de las recomendaciones de los expertos. Ahora mismo lo más importante es quedarse en casa y esperar que el mundo se recupere de esta pandemia', afirma.

Mike di Meglio reconoce que 'lo mejor es disponer de tiempo en familia ya que en general es algo que nos cuesta bastante de conciliar debido a mi trabajo y lo más difícil de sobrellevar. Diría que es el hecho de no saber cuándo vamos a poder retomar la temporada y el invierno se hace largo y con todo lo que está sucediendo la espera se está haciendo muy larga'.

En lo que se refiere a su entrenamiento, el piloto francés explica que intenta 'salir a correr pues aquí podemos hacerlo siempre que respetemos las distancias de seguridad permitidas. En casa también trabajo, en bici estática y hago distintos circuitos físicos para mantener la forma'.

Di Meglio reconoce que durante el confinamiento además de descubrir su faceta de profesor ha encontrado también la de peluquero, que habían 'permanecido ocultas' y ahora '¡han salido a la luz! ¡Y no se me da mal del todo! ¡Maquinilla en mano, el look de los niños es cosa mía!'.

En cuanto a sus gustos durante el entretenimiento, Mike di Meglio explicó que está leyendo 'Un apartamento en París' de Guillaume Musso, si bien explica que 'hace poco que lo he empezado, pero tiene buena pinta'.

En serie de televisión se decanta por 'Vikingos', que la acaba de empezar, 'tiene acción, una buena trama y está increíblemente bien ambientada'.

En películas, la última que ha visto es 'El Hoyo', de la que señala que 'es bastante peculiar y en algún punto un poco 'gore' pero el mensaje de fondo da que pensar'.

Y al referirse a sus preferencias musicales afirma que le gusta cambiar de estilos 'en función de mi humor y estado anímico y mi lista de reproducción puede pasar de rock a pop, hip hop, grandes clásicos e incluso algún reguetón'.

En lo estrictamente deportivo el piloto francés dijo estar muy satisfecho de los test de pretemporada y que 'fueron tres días de intenso trabajo durante los cuales probamos muchísimas cosas que sin duda nos ayudarán de cara al futuro'.

'Los principales cambios pasan por los neumáticos, el chasis y el motor. Enérgica ha evolucionado el chasis y motor de la versión de 2019, evoluciones que han ido en la buena dirección y con lo que aprendí el año pasado, a ganar, a perder, a remontar y a tener claro que, si en el motociclismo casi no hay lugar para los errores, en MotoE, el 'casi' desaparece por completo', manifestó di Meglio.

No obstante el piloto francés afirmó que necesita mejorar algunos aspectos como 'la vuelta rápida y aprender a arriesgar un poco más en momentos puntuales'.

'Es pronto para sacar conclusiones, hay que dar el máximo en los entrenamientos, soy un piloto que cambia bastante en el fin de semana de carrera y esta temporada han llegado pilotos nuevos que han ido rápido desde el primer momento pero es pronto para dar nombres propios y candidatos reales', señaló Mike di Meglio sobre sus hipotéticos rivales para cuando empiece la temporada.EFE.