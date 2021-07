Mikel Arriola, presidente de la Liga mexicana, da positivo a la covid-19

Ciudad de México, 22 jul (EFE).- El presidente de la Liga del fútbol mexicano, Mikel Arriola, informó este jueves en sus redes sociales que dio positivo a la covid-19, por lo que en los siguientes días se mantendrá aislado en su casa.

'Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo', explicó en su cuenta de Twitter.

Arriola anunció estar enfermo de la covid-19 unas horas después de asistir el miércoles a una conferencia de prensa en la que compartió mesa con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, y la encargada del despacho del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), Irasema Zavaleta.

Ninguno de los otros dos actores de la rueda de prensa en la que se anunció una nueva campaña para terminar con el grito homofóbico de los estadios del balompié mexicano han informado ser positivos a la covid-19.

Mikel Arriola tomó la presidencia de la Liga Mx desde enero de 2021, en sustitución de Enrique Bonilla, quien estuvo más de cinco años en el cargo.

El oriundo de Ciudad de México incursionó en el fútbol profesional tras una carrera como funcionario público como director de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El abogado de 45 años también se postuló como candidato a jefe de gobierno de Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2018.

Entre las acciones que ha hecho Arriola en su gestión como presidente de la Liga Mx están cerrar un convenio de colaboración con LaLiga española y concretar un Juego de Estrellas con la MLS estadounidense.

México se encuentra en un tercera ola de casos de la covid-19, debido a la fuerte presencia de la variante delta en el país.

Hasta el miércoles, las autoridades de salud mexicanas contabilizaron 2.693.495 de casos confirmados y un total de 237.207 decesos por la covid-19.EFE

