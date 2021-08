Mikel Merino:'Ha sido una lástima, una pena haber acabado de esta manera'

Redacción de deportes, 7 ago (EFE).- El futbolista español Mikel Merino, ganador de la medalla de plata con España en Tokio 2020, declaró, tras perder la final contra Brasil, que 'ha sido una lástima, una pena haber acabado de esta manera'.

El mediocampista de la Real Sociedad se mostró apesadumbrado por no conseguir el oro olímpico.'A nadie le gusta perder una final, mucho menos una en la que teníamos puesta tanta ilusión', dijo el navarro.

A pesar de la derrota, Merino se mostró positivo con el subcampeonato olímpico.'Tenemos que estar orgullosos, este no es un torneo cualquiera, es una plata olímpica y hay que saber valorarla y sobre todo agradecer a toda la gente en España por el apoyo que nos ha dado'.

En el plano personal, para Mikel Merino estos Juegos Olímpicos 'han sido muy especiales', ya que estuvo cuatro meses sin competir y los afrontaba 'con mucha ilusión'.

'Obviamente las piernas no son las mismas que cuando llevas rodado mucho tiempo. Me quedo con esa lástima de no haber dado el mejor nivel que podía llevar',señaló sobre sus sensaciones.EFE

