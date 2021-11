Miku: 'Me precipité yéndome del Valencia tan rápido'

A Coruña, 27 nov (EFE).- El delantero venezolano Miku Fedor, que se formó en el Valencia, aseguró que se marchó del primer equipo 'che' prematuramente, decisión de la que se arrepiente al echar la vista atrás, por no haber sabido llevar la competencia con el español David Villa, que estaba en su mejor etapa futbolística.

'Me arrepiento de haberme ido del primer equipo del Valencia tan rápido. Considero, viéndolo ya con retrospectiva y aprendiendo muchísimo, que no disfruté el sitio en el que estaba, ni el momento. Llegué al primer equipo y era muy joven y yo quería jugar antes que Villa', comentó en una entrevista con Efe.

El veterano futbolista, de 36 años, recordó que en aquellos años, antes de irse al Getafe en 2010, Villa 'ganó la Eurocopa y el Mundial' y él 'seguía empecinado en que tenía que jugar antes que él'.

'No supe manejar la situación. Tenía que haber disfrutado más. Lo que estoy haciendo ahora. Estaba en un club gigantesco también, en una gran ciudad, con una gran exigencia, rodeado de compañeros que ganaron un Mundial, una Eurocopa... Aprendí, pero podría haber aprendido muchísimo más', confesó.

'Creo que me precipité yéndome de allí. No me arrepiento del resto de mi carrera, pero creo que en ese momento puntual podía haber tomado otra decisión', aseguró.

En todo caso, Miku dejó claro que el rumbo que tomó en su carrera, que pasó por equipos de España (Getafe y Rayo Vallecano), Escocia, Catar, India o Chipre, es lo que le ha llevado también adonde está ahora, el Deportivo, donde vive un dulce momento en los estertores de su carrera. EFE

