Milagros Martínez: 'Tenemos que demostrar constantemente lo que valemos'

Madrid, 27 may (EFE).- Milagros Martínez, entrenadora del Suzuki Point Getters, primera mujer que dirige un equipo masculino en Japón, destacó las dificultades que habitualmente tienen para encontrar trabajo porque deben 'demostrar constantemente' sus cualidades.

'Es complicado para nosotras; tenemos que demostrar constantemente lo que valemos. Llamar la atención en otro país jugando bien no garantiza que vaya a llegar una oferta. Hay entrenadoras muy válidas en España y me incluyo entre ellas, si se me permite', dijo Milagros Martínez en el transcurso del congreso AK Coaches World que se desarrolla en la Federación Española de Fútbol.

La entrenadora española, que tomó las riendas del Suzuka Point Getters con el que ha logrado registros históricos como la clasificación para la Copa Emperador, no pierde la esperanza de ser requerida en algún momento por un equipo español.

'Creo que llegará. Pedimos que los que estén en las direcciones deportivas tengan la mente abierta porque no se arrepentirían. Somos profesionales y el género es una característica más, ni más ni menos', dijo Milagros Martínez. EFE