Miles de campesinos bloquean vías de tren en la India por la reforma agraria

Nueva Delhi, 18 feb (EFE).- Miles de campesinos bloquearon hoy el paso de los trenes en gran parte de la India para mostrar su rechazo contra tres leyes impulsadas por el Gobierno que liberalizan el sector agrario, en un nuevo pulso mientras mantienen cortados desde hace meses varios puntos de acceso a Nueva Delhi.

La protesta pacífica, que duró cuatro horas y convocó a unos 300.000 agricultores, se llevó a cabo en un millar de estaciones de unos 20 de los 36 estados y territorios de la India, explicó a Efe Avik Saha, secretario del sindicato AIKSCC, uno de los convocantes.

'Queríamos enviarle un mensaje al Gobierno de que la protesta sigue, porque se niega a que exista, así que queríamos enseñarles que no, que estamos aquí', aseguró Saha.

En algunos puntos de la protesta, enarbolada como 'rail-roko' (Paraliza las Vías), los campesinos repartieron agua y aperitivos a los pasajeros de los trenes a los que cortaban el paso por las inconveniencias que les pudiesen causar.

Pese a que no se informó de más incidentes, más de dos docenas de trenes tuvieron que desviar su trayecto, afirmó a Efe el portavoz de Ferrocarriles para el norte del país, Deepak Kumar.

Concluida la protesta, Saha acusó al Gobierno indio en un comunicado de falta de diálogo y de tratar de desprestigiar el movimiento campesino para 'desgastarlo'.

'El Gobierno quiere proyectarse a sí mismo como razonable y los campesinos como no razonables, básicamente lo que quiere decir es que los agricultores no estamos unidos y, por ese motivo, no pueden negociar con nosotros', agregó.

APOYO DE FAMOSOS

El líder sindical también criticó hoy la dureza con la que el Gobierno actúa contra los que apoyan a través de las redes sociales el movimiento campesino.

El Ejecutivo denunció hace dos semanas el apoyo de varios famosos, como la cantante Rihanna o la activista Greta Thunberg, a la protesta campesina, unas acusaciones que culminaron el pasado sábado con la detención de la activista medioambiental india Disha Ravi.

La Policía de Nueva Delhi detuvo en la ciudad meridional de Bangalore a Ravi, de 21 años, por participar en la creación de un documento en una red social, compartido por la propia Thunberg, en apoyo a la protesta campesina, y que según la denuncia tenía el objetivo de 'crear desinformación y descontento contra el Gobierno'.

LAS LEYES DE LA DISCORDIA

En el origen de esta crisis está una reforma legal que según los campesinos sienta las bases para que deban vender su cosecha directamente a las empresas dentro de la cadena de distribución, algo que según ellos los pone en desventaja, aunque el Gobierno defiende que ahora los agricultores podrán negociar en sus propios términos.

Además exigen que las nuevas leyes garanticen como hasta ahora el MSP (el Precio Mínimo de Apoyo) que subvencionan las autoridades indias, sin tener que enfrentarse así a la incertidumbre de las fluctuaciones del libre mercado.

La ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharaman, defendió sin embargo hoy en una interacción con una docena de medios de comunicación internacionales, entre los que se encontraba Efe, que el MSP, que garantiza los precios mínimos de 22 cultivos, está para quedarse.

'Debemos continuar, debemos darlo, ya que después de todo, ¿qué es el MSP? Si los precios del mercado no están por encima de un cierto nivel, se mantiene el MSP. Pero si los precios de mercado son buenos, al campesino no le importará el MSP', defendió la ministra. EFE

ssk-mvg/mt/fpa