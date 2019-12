Miles de checos piden la dimisión del primer ministro por caso de corrupción

Praga, 10 dic (EFE).- Decenas de miles de personas se manifestaron este martes en Praga para pedir la dimisión del primer ministro, Andrej Babis, por sus conflictos de interés y tras reabrirse el proceso penal contra él por supuestos abusos con fondos comunitarios.

'Queremos tener políticos que no mientan, no roben y no estén en conflicto de interés, pero debemos constatar que este no es el caso del primer ministro Andrej Babis', dijo Mikulas Minar, presidente de la agrupación Un millón de momentos para la libertad, que convocó la protesta.

Los organizadores citaron la auditoría de la Comisión Europea, enviada en su versión definitiva a Praga la semana pasada y que ha visto conflicto de interés en la actuación del mandatario checo, líder del partido protesta Alianza de Ciudadanos Descontentos y una de las principales fortunas del país.

'Fue publicada la auditoría definitiva de la UE que confirma que Andrej Babis controla Agrofert y recibe ilegalmente subvenciones', dijo el vicepresidente de la agrupación, Benjamin Roll, sobre la intervención de Bruselas, que ha dado a Praga dos meses de plazo para aclarar y subsanar las deficiencias detectadas.

Babis transfirió sus acciones en el grupo agroindustrial y químico Agrofert y sus participaciones en medios de comunicación a fondos fiduciarios, tal como -en opinión de Babis- obliga la legislación checa, pero Bruselas considera que sigue estando en control de sus empresas y es el beneficiario de sus resultados.

La auditoría ha coincidido con la reapertura de la causa judicial por supuestos abusos con fondos europeos, tras serios indicios de que Babis captó dos millones de euros de un programa comunitario para pymes.

La agrupación estimó una asistencia de 60.000 personas en esta protesta, que luego se desplazó de manera pacífica a la Estación Central de Trenes para repartir panfletos.

En la campaña de recogida de firmas, los organizadores han captado ya el apoyo de 210.000 personas.

La asistencia no ha sido tan masiva como hace un mes, cuando a una convocatoria similar acudieron unas 200.000 personas en el parque de Letná, al igual que sucedió en junio pasado, convirtiéndose en las mayores concentración desde la caída del régimen totalitario anterior en 1989.

Las próximas elecciones legislativas están previstas en dos años y las encuestas electorales colocan a la gubernamental Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO), formación liberal populista que encabeza Babis, con el 34,9%, por delante de la segunda fuerza, el Partido Pirata, con 10,9%. EFE