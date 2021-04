Miles de estudiantes neozelandeses exigen acciones contra crisis climática

Sídney (Australia), 9 abr (EFE).- Miles de estudiantes de Nueva Zelanda marcharon este viernes por varios puntos del país para exigir medidas urgentes contra la emergencia climática, en el marco del movimiento mundial de jóvenes por el clima y en un país prácticamente libre de la covid-19.

Con carteles en los que se leía 'Dame un futuro', '¡Escucha! Es importante', y 'Se nos acaba el tiempo', las masas de manifestantes recorrieron las calles de Wellington, Auckland, Christchurch y otras ciudades de Nueva Zelanda, considerado como el país que mejor ha gestionado la pandemia del nuevo coronavirus en el planeta.

Los manifestantes exigen al gobierno de la primera ministra Jacinda Ardern, quien se ha comprometido a que el país oceánico alcance la neutralidad de emisiones de carbono antes de 2050 y declaró en diciembre la emergencia climática en su territorio, que haga rápidamente la transición a una economía verde.

'Está claro que nuestro gobierno no está haciendo lo suficiente, toda esta gente cree lo mismo, no solo una pequeña minoría', dijo Seren Lewis, una de las organizadoras de la protesta de Wellington, en declaraciones recogidas por el diario New Zealand Herald.

Las protestas de los jóvenes son parte de un movimiento que inspiró en agosto de 2018 la joven sueca Greta Thunberg, quien decidió manifestarse frente al Parlamento de su país antes de unos comicios legislativos para exigir acciones contra el cambio climático.

Las manifestaciones para exigir acciones climáticas en Nueva Zelanda comenzaron en marzo de 2019 y lograron reunir en la tercera marcha a unos 170.000 neozelandeses, aunque después fueron frenadas por las medidas de restricción social y confinamientos impuestos por la pandemia de la covid-19. EFE