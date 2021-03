Miles de griegos salen a la calle para pedir que viva huelguista de hambre

Atenas, 1 mar (EFE).- Miles de personas se manifestaron este lunes en varias ciudades de Grecia para pedir que el Gobierno cumpla la ley y traslade de prisión a Dimitris Kufondinas, uno de los líderes de la desaparecida organización terrorista 17 de Noviembre, cuya vida pende de un hilo tras 53 días de huelga de hambre.

Kufondinas, condenado a once cadenas perpetuas, inició su ayuno para reclamar el traslado a la cárcel de Atenas donde pasó sus primeros 16 años de sentencia, ya que actualmente se encuentra en una penitenciaría de alta seguridad, a 250 kilómetros de la capital.

La principal concentración en apoyo del preso tuvo lugar hoy en la plaza Síntagma, en el centro de Atenas, donde unas 2.000 personas portaron pancartas con lemas como 'No a la venganza, victoria para la vida' o 'Las vidas de los prisioneros también cuentan'.

Justo 40 años después del inicio de la última huelga de hambre que se cobró víctimas en Europa, la del irlandés Bobby Sands y otros 10 militantes del IRA y del INLA, Kufondinas podría convertirse en el primer caso en la historia de Grecia.

'Cada día se suman voces, incluso de gente conservadora, que condenan la actitud del Gobierno. Desea la muerte de Kufondinas para chantajear a la sociedad con un falso dilema: con nosotros o con los terroristas', dice a Efe en la protesta Kostas Papadakis, uno de los abogados de las víctimas en el macrojuicio contra Amanecer Dorado.

El hospital de Lamia, donde está ingresado, anunció este fin de semana que Kufondinas había 'empeorado seriamente' tras 12 días en la uci y, especialmente, tras una semana realizando huelga de sed.

'No quiero morir, pero tal como está la situación, no me dejan otra opción', dijo Kufondinas a la doctora que le fue a visitar y a la que ha pedido no ser revivido en caso de caer en coma.

Toda la oposición, menos la ultraderecha, ha pedido al Gobierno que cambie su actitud, pero éste se ha mostrado firme e insiste en que esta huelga un intento de 'chantaje'.

El argumento del Gobierno es que el reo debe utilizar los recursos judiciales pertinentes, mientras la abogada de Kufondinas asegura haber enviado una solicitud de traslado que no recibió respuesta y haber pedido a las autoridades penitenciarias los documentos para iniciar los trámites legales, que no ha recibido.

Desde que comenzó la huelga ha habido varias protestas y muestras de solidaridad con el preso, por parte de cientos de juristas y personajes destacados de la cultura griega e internacional, que reclaman que un Estado de Derecho no puede ser vengativo y que se deben respetar los derechos humanos de los condenados.

Durante estos días, en los que ha aumentado la tensión, se han producido ataques y ocupaciones contra edificios ministeriales y del partido en el Gobierno, Nueva Democracia, en apoyo al preso.

La organización 17 de Noviembre apareció en 1974, poco después de la caída de la dictadura de los coroneles, y fue desarticulada en el verano de 2002, cuando una bomba de fabricación casera le estalló en las manos a Savvas Xirós, uno de sus miembros destacados.

En sus años de actividad, asesinó a 22 personas, entre ellos un destacado torturador de la dictadura y dos representantes de la CIA en Atenas, además de empresarios, políticos y editores. EFE