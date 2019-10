Miles de hinchas de River Plate celebran la clasificación como un título

Buenos Aires, 23 oct (EFE).- Decenas de miles de hinchas de River Plate celebraron este miércoles en la madrugada en las inmediaciones del Monumental que el equipo haya eliminado a Boca Juniors y clasificado para la final de la Copa Libertadores con la misma pasión con la que suelen celebrar la obtención de un campeonato.

En auto, bicicleta o a pie, miles de hinchas salieron a las calles de Buenos Aires esta madrugada para expresar su alegría y orgullo.

El punto más concurrido fue el estadio Monumental, donde decenas de miles de simpatizantes aguardaron la llegada de los jugadores que consiguieron la clasificación al caer este martes por la noche solo por 1-0 ante Boca Juniors en la Bombonera. En el partido de ida, River Plate había ganado por 2-0.

El autobús ingresó al estadio flaqueado por los simpatizantes que, algunos de ellos en evidente estado de embriaguez, cantaban y agradecían por el pase a la final.

Como es habitual, las muestras de cariño estaban dirigidas principalmente al entrenador, Marcelo Gallardo.

También hubo muchas bengalas y fuegos de artificio.

'Esto es impresionante, impresionante. Esto es River. Esto es lo que hay para toda la Argentina, para todo el mundo. Esto es River, este estadio, esta gente, es Gallardo, es lo que demuestra el equipo. El equipo es impresionante. Yo no vi en mis 39 años de vida esto, es inigualable, me late mucho el corazón', dijo a Efe Andrés Chazarreta desde el Monumental.

'Boca no existe, no me interesa insultarlo a Boca, porque para mí no existe. River es lo más', añadió.

Matías Hurtado, otro simpatizante, le dijo a Efe que esta serie de la Libertadores era 'muy importante', pero que 'la más importante' fue la final de la Copa Libertadores de 2018, que River Plate le ganó a Boca Juniors en Madrid.

'El hincha de River siempre quiere más. Nosotros no somos como Boca, siempre queremos un poco más, así que esto es importantísimo', aclaró.

Otro punto de reunión de los hinchas fue el mítico Obelisco porteño, pero allí se congregó menos gente.

Durante las primeras horas de este miércoles, las bocinas de los autos y los cánticos se escucharon en la mayoría de las calles porteñas.

River Plate jugará la final de la Copa Libertadores el 23 de noviembre en Santiago de Chile ante el Gremio o el Flamengo, que en la ida igualaron 1-1 y esta noche definirán al otro finalista. EFE