Miles de mujeres reivindican en París su papel en la lucha contra la covid

París, 8 mar (EFE).- Miles de mujeres se manifestaron hoy en las calles de París para denunciar la desigualdad salarial y reivindicar su papel en el combate a la covid, en una protesta autorizada en medio de las restricciones para frenar la enfermedad aún vigentes en la capital gala.

Según las autoridades francesas, la jornada internacional de los Derechos de la Mujer contó con unos 3.600 manifestantes en París, donde se recorrieron durante tres horas los 2,5 kilómetros entre el Boulevard Saint-Michel y la plaza de la República.

La protesta, celebrada en otras grandes ciudades francesas y convocada en París por la intersindical Union Solidaires, sirvió también la denunciar inseguridad que sienten las mujeres de noche, la desigualdad salarial y las violencias sexuales -146 mujeres fueron asesinadas por sus parejas en Francia en 2019-.

Sigrid Girardin, miembro del secretariado nacional de Union Solidaires -que agrupa a los grandes sindicatos-, apuntó a EFE que la meta del acto de este año es 'reclamar la igualdad salarial, y poner de relieve que han sido las mujeres -enfermeras, maestras y asistentes sociales- las que han hecho frente al Covid'.

Las asistentes se detuvieron también de forma espontánea en algunos puntos del recorrido como ante el Palacio de Justicia en París, donde los manifestantes lanzaron proclamas contra el actual Ministro del Interior, Gérald Darmanin, que actualmente está siendo investigado por un caso de violación.

Las mujeres fueron mayoría en la concentración, aunque también se vio a muchos hombres con carteles reivindicativos y críticos con el comportamiento de su propio género.

En la distribución por edad, destacó la abundante presencia de jóvenes, como Cleo y Dashe, dos estudiantes danesas de 21 y 24 años que están haciendo un Erasmus en París y que no se perdieron la cita a pesar del contexto pandémico.

'Hemos dudado sobre si debíamos venir. Pero al final hemos pensado que son más importantes nuestros derechos que la pandemia', aseguraron a Efe.

Para evitar focos de aglomeraciones, la columna de manifestantes se dividió en varios subgrupos de algunos centenares de personas.

En Francia, las restricciones por la pandemia no impiden acudir a una manifestación en la vía pública siempre y cuando se respeten las medidas de seguridad.

Sin embargo, está vigente en el país un toque de queda a partir de las 18 horas hasta las 6 horas y los bares, restaurantes, teatros y salas de cine están cerrados.

HOMENAJE A LAS PROFESIONALES DE LA SALUD

Las mujeres en primera línea contra el covid, especialmente las que trabajan en el área de la salud, fueron homenajeadas.

'En primer lugar, estoy aquí porque soy mujer y, en segundo lugar, porque soy comadrona y las comadronas están muy mal pagadas en Francia', aseguró la jubilada Marie Anne, de 76 años, quien no tuvo miedo a la hora de venir porque ya está vacunada.

Inés, estudiante madrileña de 20 años, lamentó sentir que en Francia hay más violencia machista que en España: 'yo en los dos años que he vivido en París he sentido mucha más violencia que en los 18 años que he vivido en España. Me han dicho cosas por la calle, en el metro, en la universidad...'

También por el día de la mujer, se instaló hoy una escultura de un clítoris gigante, de unos cuatro metros de altura, en la plaza Trocadero, frente a la Torre Eiffel, para denunciar 'el retraso en medicina sexual sobre el clítoris', según ha explicado una portavoz de la asociación Gang du Clito. EFE