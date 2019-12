Miles de personas alzan la voz en Londres contra la OTAN y Trump

Claudia Böesser

Londres, 3 dic (EFE).- Miles de personas recorrieron este martes las calles de Londres para alzar la voz contra la OTAN, que celebra en esta ciudad su 70º aniversario, y en protesta por la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los movimientos Stop the War Coalition y CND (Campaña por el Desarme Nuclear) convocaron una protesta que comenzó en la céntrica plaza de Trafalgar, en la que ondeaban banderas de países de todo el mundo.

Según los organizadores de la convocatoria, la septuagésima cumbre es una oportunidad crucial para 'alzar la voz' contra la OTAN, que describen como 'una peligrosa alianza militar y nuclear agresiva y expansionista'.

'La OTAN no ha sabido mantener la paz. La guerra en Afganistán y Libia continúa, ha habido numerosas acciones en Europa del Este y las consecuencias infringidas por su intervención en el extranjero no hacen más que agravarse', declaró a Efe Mayer Wakefield, portavoz del movimiento Stop the War Coalition.

De todos los miembros que han acudido a la cumbre, la presencia de Trump fue la que más controversia ha generado y el líder republicano se convirtió en el blanco de las manifestaciones durante toda la jornada.

En el corazón de la plaza, un grupo de personas sujetaba diversas pancartas para rechazar el intervencionismo de Trump en Cuba, en Palestina, en Irán y en la salud pública del Reino Unido.

Alex, un ingeniero de 60 años, sostenía una pancarta que decía: 'Recortes en la guerra, no en la sanidad'.

'No soy médico, pero soy un ciudadano preocupado y estoy aquí porque muchos de nosotros tememos que si hay un 'brexit' sin acuerdo, nuestro sistema de salud va a caer en manos de Trump y de empresas privadas', declaró a Efe.

'También protesto contra todos los recortes que ha habido sistemáticamente desde hace más de veinte años. La sanidad es un derecho público y debemos defenderlo', recalcó.

De fondo se escucharon los aplausos de la comunidad kurda que había acudido a protestar a este acto.

'Condenamos la existencia de la OTAN, que está invadiendo Siria mientras hablamos. Nuestras ciudades están ardiendo, es una alianza que provoca una violencia sistemática contra nuestra gente. ¡Ya basta!' exclamó su representante, Elif.

Coreando al unísono 'No a Trump, no a la OTAN', los manifestantes se desplazaron hacia el Palacio de Buckingham, donde la reina Isabel II estaba dando la bienvenida a los líderes de los países aliados.

De centenares a millares, una enorme aglomeración de personas protestaba en frente del palacio.

A la protesta se unieron varias asociaciones, como Students Climate Network, Palestine Solidarity Campaign o Friends of Bolivia.

Elsa, una mujer colombiana de 80 años, ha viajado desde Kent, un condado en el sudeste de Inglaterra, para acudir a la concentración.

'Estoy aquí porque estoy en contra de las políticas de Donald Trump, que fomentan el racismo y empobrecen nuestras comunidades', exclamó, acompañada de otros amigos bolivianos.

'La OTAN crea enemigos ficticios solo para vender más armas, no les importa la gente, les importa el dinero', sentenció. En su camiseta ponía: 'No mates al mensajero'.

Entre la multitud, un grupo de jóvenes disfrazados de gallinas sujetaba una figura de cartón de Trump y carteles que afirmaban: 'Acuerdos comerciales con Trump, no'.

'Estamos protestando contra los acuerdos comerciales con Estados Unidos que nuestro Gobierno ha tratado de ocultarnos. Esto es solo la punta del iceberg y nos negamos a que nos sigan tomando el pelo', explicó Radhika, una joven de 30 años activista de la organización Justicia Global Ya.

Entre el ruido de cacerolas, pitos y voces, el mensaje de los londinenses retumbaba con claridad: 'No a Trump, no a la OTAN'.

'Debemos oponernos al belicismo nuclear de la OTAN, a sus guerras intervencionistas y, en su lugar, trabajar juntos para crear un mundo más pacífico', concluyó uno de los activistas que participaba en la concentración. EFE

