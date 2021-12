Miles de personas marchan en Buenos Aires para rechazar el acuerdo con el FMI

Buenos Aires, 11 dic (EFE).- Miles de personas salieron este sábado a las calles de Buenos Aires para rechazar el acuerdo que el Gobierno argentino negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar multimillonarias deudas con ese organismo.

La manifestación, integrada por más de cien organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, ambientales y de derechos humanos, partió desde la céntrica avenida 9 de julio y se dirigió a Plaza de Mayo, en donde se encuentra la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional.

En declaraciones telefónicas a Efe, la dirigente nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Cele Fierro justificó esta movilización porque el futuro acuerdo con el FMI, afirmó, se pagará 'con el hambre del pueblo'.

'La deuda es una estafa completa, porque son miles de millones que vinieron a la fuga de capitales y a bancar la campaña electoral del macrismo (en referencia a Mauricio Macri, presidente entre 2015 y 2019). Ninguno de esos millones se utilizó para resolver los problemas estructurales de la población', aseguró la referente del MST, una de las entidades participantes de la protesta.

Argentina negocia desde el año pasado con el FMI refinanciar deudas que actualmente rondan los 43.300 millones de dólares, derivadas de un acuerdo de auxilio financiero firmado en 2018 entre el organismo y el entonces Gobierno de Macri.

De acuerdo con lo pactado hace tres años, el país suramericano debería pagar al FMI, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares el próximo año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, compromisos que el Gobierno de Fernández asegura que su país, con serios desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar.

'Volvemos a la calle para decirle no al acuerdo con el FMI, no al pago de la deuda externa y no al ajuste que quieren llevar adelante, que va en contra de los trabajadores y del pueblo', aseveró Fierro.

AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES

El FMI destacó este viernes haber logrado 'avances' en las reuniones que durante cinco días un equipo del organismo mantuvo con representantes del Ministerio de Economía y del Banco Central argentino.

Ese mismo día, el presidente argentino, Alberto Fernández, manifestó que 'la Argentina del ajuste es historia'.

'No somos los que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos: somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejan a nosotros', clamó Fernández en el marco de los festejos por los 38 años de democracia en Argentina.

Durante ese acto, el mandatario estuvo acompañado por la expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, quien subrayó que desde el FMI 'insisten con modelos y políticas que no dieron resultados' y que 'no hay mejor política que el crecimiento económico y la inclusión social'. EFE

