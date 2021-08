Miles de personas reciben en Bruselas como héroes a los 'Leones Rojos'

Bruselas, 7 ago (EFE).- Unas 2.000 personas recibieron como héroes este sábado en las calles de Bruselas a los 'Leones Rojos', el equipo más potente del hockey internacional, que se hizo con el oro en Tokio.

Dos días después de su victoria frente a Australia, los 'Leones Rojos' desfilaron, al ritmo de 'We are the champions' en un autobús descubierto que recorrió el centro de la capital belga hasta la plaza Rogier, donde les esperaban seguidores y familiares, informó la agencia Belga.

La lluvia no echó atrás a los fans del equipo belga, que firmó camisetas y gorras y muchos de los jugadores se fotografiaron con el público.

Bélgica tiene previsto organizar una celebración para todos los ganadores de medallas en Tokio, aunque no se ha detallado aún la fecha ni el lugar.

Los 'Leones Rojos', que fueron plata en Río 2016 y bronce en Amberes 1920, se consolidaron el 5 de agosto como campeones del hockey internacional, después de haber ganado el Mundial de 2018, el Europeo de 2019 y ser bronce en la última cita continental del pasado junio. EFE

