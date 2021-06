Miles de peruanos en España votan con plena normalidad a próximo presidente

Madrid, 6 jun (EFE).- Miles de peruanos residente en España votan este domingo de manera masiva y sin incidentes al que será su próximo presidente, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo.

De los más de 150.000 inscritos en España, Madrid concentra la jurisdicción más numerosa, con 75.700 votantes, seguida de Barcelona, con 56.000, aunque también hay centros de votación en otras doce ciudades españolas.

A lo largo de toda la mañana, decenas de miles de peruanos se acercaron al recinto ferial de Madrid (Ifema) para depositar su voto. Riadas de personas, en perfecto orden iban o venían del centro de votación, en dos carriles claramente establecidos.

Grupos de amigos, o familias con niños, podían verse en una soleada mañana madrileña en el entorno del centro de votación, donde se ubican las 253 mesas electorales.

Para ejercer el sufragio con todas las medidas de seguridad, debido a la pandemia, las personas que acceden al recinto tienen que llevar mascarillas y guardar distancia, además el aforo está controlado y antes de entrar, hay una toma de temperatura.

También en Barcelona se vieron largas filas de personas para poder votar, en este caso, también en el recinto ferial de la capital catalana (Fira).

KEIKO O CASTILLO

La polarización política que se ha vivido en la campaña electoral peruana, se apreciaba también entre algunos electores que hoy se acercaron al recinto electoral de Madrid para emitir su voto, y ante la presencia de la prensa, coreaban el nombre de Keiko o de Castillo.

Sin embargo, para otros, su elección no es por convicción, sino como un mal menor. 'Vamos a votar lamentablemente por una persona corrupta (refiriéndose a Keiko Fujimori), pero no nos queda otro remedio', declaró a Efe Mairina Vera, una farmacéutica afincada el España, para quien Castillo 'no está preparado' y Fujimori 'arrastra todo el pasado de corrupción de su padre', el expresidente Alberto Fujimori.

Sin embargo, otro votante, que se identificó como antiguo militar, le respondía que 'la mejor alternativa es por el mal menor, por Pedro Castillo, mejor que por una corrupta'. 'Yo no estoy de acuerdo en que la corrupción siga adelante', concluyó.

Otros peruanos se mostraban más comedidos en sus opiniones, como el caso de Raquel, una mujer que lleva en España 21 años, quien, tras ejercer su derecho, reconocía que la votación 'está muy reñida', pero dejaba el resultado 'en la mano de Dios'. 'Hay mucha diferencia de pensamiento entre la gente, lo que pedimos es democracia y libertad', dijo.

NORMALIDAD Y GRAN AFLUENCIA

La jornada de votación se está desarrollando con normalidad en Madrid, el mayor centro de votación de España y uno de los mayores fuera de Perú, con una gran afluencia, favorecida porque ya se levantaron las medidas de confinamiento regional y pueden acercarse a votar las personas desde otras provincias.

'En esta ocasión vemos con satisfacción que hay un número mayor de asistentes' declaró a Efe la Cónsul general de Perú en Madrid, Elizabeth González Porturas, quien espera que hoy se superen los 24.800 votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 11 de abril.

La cónsul, que agradeció a la comunidad peruana 'su espíritu cívico', destacó también la 'coordinación especial' que han tenido con la Policía Nacional española y con la Policía Municipal de Madrid para facilitar el acceso al recinto ferial y al pabellón donde están las mesas electorales, para que la votación sea fluida.

'Lo más importante es que todos puedan ejercer su derecho al voto', concluyó González.

Con 152.381 votantes inscritos, España es el segundo país, con más electores peruanos, por detrás de Estados Unidos, donde hay 309.602.

Según datos de la Cancillería, casi un millón de peruanos (997.033) estarán habilitados para sufragar mañana, repartidos en 208 ciudades de 79 países en todo el mundo.

El voto en Perú es obligatorio, pero en el exterior no conlleva multa si no se puede ir a votar. EFE