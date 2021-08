Miles Robinson: 'No soy ningún héroe, todo el equipo hizo posible el triunfo'

Las Vegas (EE.UU.), 2 ago (EFE).- El joven defensa central del Atlanta United, Miles Robinson, que inscribió su nombre en la historia del fútbol de Estados Unidos después de marcar el gol que permitió a la selección de su país vencer por 1-0, en la prórroga, a la de México en la final de decimoquinta edición de la Copa Oro, dijo que 'el mérito fue de todo el equipo'.

Robinson, de 24 años, que marcó el único gol del partido cuando se cumplía el minuto 117 de la prórroga, reconoció que el gran mérito lo tuvo su compañero el mediocampista Kellyn Acosta que le puso un balón perfecto.

'El tiro libre que sacó Acosta fue brillante, porque me puso un balón perfecto y solo tuve que elevarme para rematar con la cabeza', explicó Robinson, que jugó los seis partidos completos del torneo de la Copa Oro. 'Todo el equipo volvió a hacer un fútbol inteligente y supimos aprovechar nuestra oportunidad'.

Las jugadas a balón parado, que ya habían marcado la diferencia en la final de la Liga Naciones de la Concacaf cuando Estados Unidos y México acabaron empatados a 3-3 para ir a la tanda de penaltis, que ganaron con gol decisivo de Christian Pulisic, hicieron que se repitiese la historia.

'Sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado y que de nuevo tendríamos que aprovechar al máximo el factor de las jugadas a balón parado por lo que nuestro gol no fue ninguna casualidad', destacó Robinson. 'Los pequeños detalles en este tipo de partidos hacen la diferencia'.

Robinson reconoció que el equipo estaba muy concentrado en ejecutar bien todas las jugadas a balón parado de cara a aprovechar la gran oportunidad y eso fue lo que sucedió.

'Nos estábamos concentrando mucho en las jugadas a balón parado', reconoció Robinson momentos después del pitido final. 'Sabía que si podía abrirme, dar medio paso, podría terminar con un gol. Kellyn metió una bola perfecta, así que tuve que rematarla, no me dejó más opción'.

Pero Robinson, que había llegado al equipo como la mayoría de los jugadores de Estados Unidos que han competido en la Copa Oro 2021, en plan opción B ante las ausencias de las grandes figuras que están en Europa, dijo que para nada le había condicionado su juego y entrega.

'Pienso que demostré que puedo estar en el equipo nacional cuando me necesiten y me encantaría que pudiesen contar conmigo cuando lleguen las eliminatorias mundialistas de la Concacaf este otoño', agregó Robinson. 'Creo que esta experiencia me ha hecho crecer y ser mejor jugador de cara al futuro'.EFE

gr/pdh/asc