Miller destaca que 'ganar en MotoGP siempre es fantástico'

Le Mans (Francia), 16 may (EFE).- El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) consiguió su segunda victoria consecutiva en Francia, la primera fue en seco en Jerez y en Le Mans después de una intensa lluvia, pero para él 'ganar en MotoGP siempre es fantástico'.

'No diría que ganar este tipo de carreras sea más estresante, porque en Jerez tuve que gestionar la presión que me metían Morbidelli y Bagnaia, pero hoy ha sido distinto y esencialmente ha sido una prueba más mental que física, porque tenías que estar muy concentrado para entender las condiciones que te encontrarías en la próxima curva', explica el australiano.

'Sinceramente no sé qué decir: primero fue en seco, luego en mojado, después de nuevo en seco, y el viento golpeaba por todas partes; ha sido una carrera que se ha hecho larga y que al principio Viñales estaba siendo muy fuerte y después Quartararo, me sentía atacado por las Yamaha y después ha comenzado a llover muy fuerte, y ha sido como entrar en un muro de agua, por lo que no he conseguido frenar y me he ido a la grava y he estado a punto de caerme como un niño que aprende a ir en bicicleta', explica Miller de su salida de pista antes del cambio de moto.

Al hablar de la sanción, Jack Miller dijo entre sonrisas 'no me lo creía, no sabía qué había hecho, pero los radares franceses me cazan siempre'.

'Pensaba que el carril de la penalización estaría resbaladizo, así que en el primero he estado muy atento, en el segundo he sido más rápido y después he empezado a recuperar sobre Fabio, le he pasado y en las últimas vueltas he gestionado mi ventaja y la verdad es que a ocho o nueve vueltas para el final he llegado a pensar si sería mejor entrar para volver con neumáticos secos, pero en Le Mans el 'pit lane' es demasiado largo', reconoció Miller.

El piloto australiano se mostró muy contento con su moto pues señaló que 'es la mejor Desmosedici que hemos pilotado y hemos trabajado muchos años para llegar a este punto, estoy súper contento y orgulloso de obtener estos resultados para Gigi -Giggi dall'igna, ingeniero jefe de Ducati- y todos los demás'.

Jack Miller señaló sobre sus rivales que 'sabemos que Fabio, en seco, siempre es muy fuerte, y ahora lo es también con la lluvia, pero no es algo que me preocupe'.

'Hay muchos otros pilotos competitivos en estas condiciones, como Márquez o Petrucci, que quizás sea el mejor y al final la cosa va así ya que a veces es tu día y éste era el mío. El año pasado me fue mucho peor', recalca el piloto australiano de Ducati. EFE