Miller se lleva el primer duelo con Quartararo, a ritmo de récord

Madrid, 10 mar (EFE).- El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) se llevó el primer duelo de la temporada con el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), y ambos a ritmo de récord, en la última hora de la primera jornada de entrenamientos de pretemporada en el circuito catarí de Losail.

Quartararo fue el primero en bajar el registro al rodar en 1:53.263 en su quincuagésimo quinta vuelta, con menos de media hora de entrenamientos efectivo, un registro con el que batió el récord absoluto que desde 2019 detentaba el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en 1:53.380, pero a menos de diez minutos para el final el australiano Miller le batió para establecer un nuevo récord en 1:53.183.

La tercera plaza acabó en manos de Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), aunque ya a algo más de dos décimas de segundo del dúo de cabeza y con más de tres décimas de segundo sobre su inmediato perseguidor en la cuarta plaza, el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), igualado a la milésima de segundo con el español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V).

Antes de eso, tres pilotos se pusieron mediada la jornada en registros muy próximos al récord del trazado que ostentaba Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en 1:53.380, el primero en rodar en 1:53 fue el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21).

A Miller se le acercó poco después el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que ya fue el más rápido de la primera jornada de test en Losail y hoy rodó en 1:53.971 en su vigésima vuelta y a pesar de que sufrió una caída sin consecuencias por la mañana logró acabar en la sexta posición final.

No le duró mucho esa posición al piloto de Aprilia -segundo-, pues poco después el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) superó al español por 11 milésimas de segundo (1:53.960) y estableció un nuevo récord de velocidad máxima al alcanzar los 352,9 km/h., mientras que otro español, Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) era por entonces cuarto con un registro de 1:54.095.

El piloto probador de Repsol Honda, el alemán Stefan Bradl fue la primera baja de la jornada pues tras sufrir una caída sintió molestias como consecuencia del golpe y apenas completó 15 vueltas, con un mejor tiempo de 1:54.974, lo que no le impidió probar un nuevo carenado en su Honda.

El japonés Takaaki Nakagami, también piloto de Honda y compañero de Alex Márquez en el equipo del italiano Lucio Cecchinello, fue otro de los pilotos que sufrió una caída a primera hora de la tarde en el primer sector del trazado catarí, como también los españoles Aleix Espargaró e Iker Lecuona (KTM RC 16), ambos sin consecuencias para su integridad física.

El español Pol Espargaró dominó en algún momento la jornada al rodar en 1:54.772 primero y lograr en su siguiente giro un 1:54.272 que le aupó al liderato de la tabla de tiempos, si bien continuó con su trabajo de adaptación a la Repsol Honda RC 213 V.

Ya a poco más de una hora para el final de la jornada el piloto de Repsol Honda se convirtió en el cuarto hombre en bajar al minuto y 53 segundos al rodar en 1:53.899 lo que en su cuadragésimo séptima vuelta le situó segundo a escasamente 73 milésimas de segundo del australiano Miller y ambos por debajo del registro que en la primera jornada acreditó al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) como el más rápido, 1:53.940.

Si algo quedó claro en esta tercera jornada de entrenamientos es el incremento de la velocidad máxima de las Ducati Desmosedici y su rendimiento general, como siempre de récord, con tres motos entre los diez primeros, pero también la rápida adaptación de Pol Espargaró a la Repsol Honda.

Más de un piloto ha probado a hacerse con las extremas características de pilotaje de la Repsol Honda y no son muchos los que han podido 'domarla', aunque parece que ese no será el caso de Pol Espargaró, que dio un paso de gigante en este primer día de la segunda tanda de test al 'saltar' hasta las posiciones de cabeza con registros de los mejores de la categoría reina, lo que ya es un claro indicativo de que no le va a costar demasiado adaptarse a su nueva moto.

Apenas 73 milésimas de segundo le separaron durante buena parte de la jornada del más rápido del día hasta la última hora, Jack Miller, que luego le aventajó en siete décimas de segundo, aunque Pol Espargaró concluyó en la quinta posición.

Miller va camino de convertirse en un claro aspirante al título mundial tras pasar de la escudería satélite de Ducati, la italiana Pramac, al equipo oficial de Borgo Panigale, en el que forma pareja con el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia.

A Bagnaia tampoco se le dio mal el día pues ocupó la séptima plaza un buen rato y sólo en el tramo final 'cayó' hasta la novena a poco más de un segundo de Miller.

Otro dato significativo fue la gran igualdad en las posiciones de cabeza -hasta que Jack Miller marcó su estratosférico mejor tiempo-, con los cuatro primeros en menos de décima y media de segundo de distancia y apenas medio segundo entre los diez más rápidos, entre los que estaba el vigente campeón del mundo, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), séptimo.

Un paso adelante, aunque no para estar en donde él debe estar, también lo dio el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), ya a menos de un segundo de la cabeza de la clasificación pero decimotercero.

Quizás ese flojo rendimiento inicial de Rossi sea el que ha animado a Yamaha a garantizarle a su compañero de equipo y amigo, además de pupilo en el Rancho VR46, Franco Morbidelli, material de primera línea el que denominan 'A Spec'.

El español Alex Márquez (Honda RC 213 V) continúa con su trabajo de adaptación, en su caso al nuevo equipo de Lucio Cecchinello, para acabar decimocuarto a poco más de un segundo de Miller, mientras que otro español, Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) fue el segundo mejor debutante del día en la decimonovena posición, con el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20) primero en la decimocuarta plaza, justo tras Valentino Rossi.

Y ya en los minutos finales muchos pilotos decidieron 'aplicarse' a fondo para intentar lograr una buena vuelta rápida, como fue el caso de Fabio Quartararo con su registro de 1:53.263, que ya sólo pudo batir Jack Miller.

Con los hermanos Espargaró, Pol quinto y Aleix sexto, los pilotos oficiales de Suzuki, el campeón Joan Mir y su compañero Alex Rins, acabaron por detrás de él, con Alex Márquez decimoquinto e Iker Lecuona vigésimo. EFE