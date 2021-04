Miller sobre el incidente con Mir: 'Estaba cansado de tanto toquecito'

Madrid, 4 abr (EFE).- El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) no tuvo inconveniente en comentar su incidente con Joan Mir, del que señaló que le había golpeado 'ya tres veces a mitad de la curva' y que estaba cansado 'de tanto toquecito'.

'La Suzuki gira bien, pero me tocó tres veces en la curva bastante fuerte y la verdad es que él se fue largo y luego volvió tratando de cortarme la trazada y estaba cansado ya de tanto toquecito', recuerda Miller, quien asegura que 'le veré más tarde, seguro, y hablaré con él. No es nada personal'.

'Entiendo que la Suzuki gira bien y son capaces de meter la moto donde quieren y que nosotros tenemos potencial en la recta y no es fácil para ellos, pero tres toques... Me golpeó en la segunda curva al principio de la carrera. Luego le adelanté y me volvió a golpear en la curva seis y en la curva diez, así que estaba cansado ya de tanto toque', insiste el piloto australiano.

'Me sentía relativamente bien la mayor parte de la carrera, pero después del contacto con Mir perdí bastante tiempo y tenía que tirar para tratar de remontar posiciones; después empecé a sufrir porque se me montaba el brazo y tuve muchas dificultades en las últimas cuatro vueltas por ese tema', explica Miller. de sensaciones, eran mejores que la semana pasada y podía luchar más. Estaba ahí y hemos terminado a cinco segundos de la victoria, pero de nuevo novenos, así que tenemos mucho trabajo por hacer', continuó el piloto de Ducati.

'Iré al hospital en los próximos días para que me arreglen el síndrome compartimental pues tuve algunos problemas en los test, pero con esta temporada tan compacta tenemos que encontrar una solución más rápido', reconoce Jack Miller sobre sus problemas físicos en los brazos. EFE