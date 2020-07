Mills donará su salario al movimiento Black Lives Matter en Australia

San Antonio (EE.UU.), 8 jul (EFE).- El base australiano Patty Mills, de los Spurs de San Antonio, donó todo su salario de los ocho partidos que jugará en el reinicio de la temporada de la NBA al movimiento social Black Lives Matter.

'Me enorgullece decir que estoy aprovechando cada centavo de estos ocho partidos que vamos a jugar, de los que me corresponde un salario de 1.017.818 dólares y 54 centavos, para donarlo directamente a Black Lives Matter Australia, Black Deaths in Custody y una campaña reciente que se llama We Got You, dedicada a acabar con el racismo en el deporte en Australia', declaró Mills en un vídeo publicado por los Spurs.

'Así que estoy jugando en Orlando porque no quiero dejar dinero en la mesa que puede ir directamente a las comunidades negras', indicó.

Mills, nacido en Australia, ha expresado su apoyo a la justicia social y al fin del racismo.

Varios jugadores de la NBA se han preocupado de que los partidos en la televisión puedan alejar a las personas de las protestas mundiales que han ocurrido desde la muerte del ciudadano negro George Floyd cuando se encontraba, el pasado 25 de mayo, en custodia de la policía de Minneapolis.

El escolta de los Celtics de Boston, Jaylen Brown, dijo esta semana que estaba en contra de comenzar la temporada, pero que usará la plataforma en Orlando para difundir su mensaje sobre la justicia social.

La liga y el sindicato de jugadores han estado trabajando en planes para crear conciencia sobre los problemas de justicia social, incluido el tener mensajes como Black Lives Matter y Justice Now en la parte posterior de las camisetas, además de otras expresiones aprobadas por ambas partes.

La directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jugadores de la NBA, Michel Roberts, reconoció este miércoles que 'Igualdad' es el mensaje de justicia social más popular que los profesionales han elegido mostrar en la parte posterior de sus camisetas de la NBA para el próximo reinicio de la liga, mientras que 'Black Lives Matter' es el segundo.

Hasta el miércoles por la tarde, 285 de los 350 jugadores elegibles de la NBA habían optado por un mensaje de justicia social que se pondrán en sus camisetas, mientras que 17 lo hicieron por continuar usando sus nombres.

Aunque la fecha límite era el lunes, Roberts señaló que la NBPA está esperando que más jugadores tomen una decisión final, que les será admitida.

Roberts también destacó que los jugadores están ansiosos por volver a la competición y se han tomado muy serio lo del mensaje social que querrán trasmitir en la 'burbuja' de Orlando.EFE