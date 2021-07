Ministro alemán califica UEFA de 'irresponsable' por permitir estadios llenos

Berlín, 1 jul (EFE).- El ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, responsable también de Deportes, calificó hoy de 'absolutamente irresponsable' a la UEFA por permitir la presencia de decenas de miles de aficionados en Wembley por la Eurocopa.

'Considero absolutamente irresponsable la postura de la UEFA', dijo en una rueda de prensa para hablar sobra las normativas de ingreso a Alemania para viajeros, y recordó que precisamente en Reino Unido los niveles de contagios son ahora mismo muy elevados.

Minimizar contactos y respetar las normas de higiene son medidas 'indispensables' que difícilmente se pueden cumplir si se miran las imágenes de los partidos, agregó.

La aglomeración de personas y los abrazos para celebrar los triunfos inevitablemente 'fomentan los contagios', dijo.

Agregó que con estadios más vacíos, pero aún así con 14.000 aficionados, como en Múnich, es posible respetar las normas de distanciamiento y apoyar de igual manera a la selección.

'No me explico por qué la UEFA no sigue una línea responsable', criticó, al tiempo que expresó su sospechas de que 'una vez más se trata del aspecto comercial' que, dijo, no debería 'eclipsar' la protección de la población ante contagios. EFE