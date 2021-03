Ministro de Salud de Ecuador da positivo en medio de polémica por vacunados

Quito, 26 mar (EFE).- El ministro de Salud de Ecuador, Mauro Falconí, informó este viernes de que ha dado positivo para el coronavirus SARS-CoV-2, en medio de una polémica por la aparición de una lista de privilegio de personas que se han vacunado contra la enfermedad, pero que no formaban parte de la fase de inoculación, que va con lentitud.

Falconí, que lleva una semana en el cargo, remarcó en su cuenta de Twitter que no se valió de su cargo para obtener la vacuna y precisó que no se vacunaría hasta que hayan sido inoculados todos sus colegas médicos de la llamada 'primera línea' de atención al coronavirus.

'Nunca recibí la vacuna covid-19 por el respeto que le tengo a mis compañeros colegas que enfrentan en primera línea la pandemia y por eso, esperaba mi turno. Pese a mi decisión, informo que he dado positivo' para la enfermedad, escribió Falconí.

'Quiero ser enfático que no me he vacunado y no me vacunaré. Sigo adelante frente a esta gran batalla con el gran equipo del Ministerio de Salud', añadió al remarcar que el plan de vacunación que él lleva adelante desde que asumió el cargo busca salvar vidas de los ecuatorianos.

Falconí fue designado el pasado 19 de marzo como ministro de Salud, en reemplazo de Rodolfo Farfán, que había dimitido sin haber cumplido veinte días en el cargo y justo cuando arreciaban las críticas por la polémica lista de personas privilegiadas con la vacunación.

Farfán había reemplazado a Juan Carlos Zevallos, que renunció y se fue del país el 27 de febrero pasado, cuando no había cumplido un año en el cargo y quien estaba en el ojo de la tormenta por haber beneficiado con la vacunación a un familiar suyo.

Con la llegada de Falconí al Ministerio de Salud, quien había sido director de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), encargada de aprobar las vacunas contra la covid-19, se ajustó el plan de vacunación que ya llevaba retraso.

Según el portal web del Plan de Vacunación, hasta el 24 de marzo se han inoculado con las primeras dosis a 152.526 personas, el 7,6 por ciento de los 2 millones de ecuatorianos que se incluyen en la 'Fase 1' del programa, que se prevé concluya el 20 de mayo. EFE