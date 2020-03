Ministro emiratí confía en que habrá acuerdo de la OPEP con Rusia

Viena, 6 feb (EFE).- El ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Suhail al Mazruei, se mostró este viernes confiado en que la OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, lograrán un acuerdo para reducir los suministros de crudo ante el impacto del coronavirus en el sector, que ha abaratado el 'oro negro'.

'¿Qué si habrá un acuerdo? ¡Es lo que firmemente espero!', manifestó a Efe Al Mazroui al salir del hotel vienés cuando se dirigía al secretariado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para participar en la octava reunión de la llamada OPEP+ (OPEP y aliados).

La cuestión clave en esta cita es si Rusia aceptará o no una drástica reducción de la oferta petrolera que desde hace semanas pide Arabia Saudí y a la que Moscú se ha opuesto hasta ahora.

La OPEP decidió ayer, en una reunión extraordinaria, apoyar de forma unánime un corte del bombeo conjunto en 1,5 millones de barriles diarios (mbd), equivalente a cerca del 1,5 % de la producción mundial, pero pospuso la decisión definitiva para hoy, al supeditarla a la adhesión de Rusia y los otros nueve aliados.

Los precios del crudo reaccionaron primero con alzas, pero luego volvieron a la senda bajista ante las persistentes reticencias de Rusia.

Según algunas fuentes que pidieron el anonimato, los ministros de la OPEP han reforzado su presión advirtiendo a Moscú de que, si no se llega a dar luz verde a un nuevo recorte, también quedarían anulados los pactos anteriores, aún vigentes, por los que el grupo ha retirado del mercado un total de 2,1 mbd respecto a nivel de producción de octubre de 2018.

No obstante, el ministro emiratí declinó admitir esa posibilidad de reacción a un fracaso de las negociaciones. 'No, no. Siempre buscamos una decisión todos juntos', declaró.

El analista Angelo Ciavarella, de la consultora Infinox Capital de Londres, fue más drástico al decir que en el encuentro de hoy 'lo que está en juego es la supervivencia de la OPEP+'.

'Los saudíes y sus socios de la OPEP están proponiendo algo muy osado (con el recorte de 1,5 mbd)', advirtió el experto en declaraciones a la televisión de la OPEP poco antes de empezar la reunión.

En este contexto, el italiano recordó que las empresas petroleras rusas 'no están felices con cualquier recorte. Quieren más participación en el mercado'.

La epidemia del coronavirus, que ha provocado ya un abaratamiento del 'oro negro' en más del 20 % desde principios de enero, marca totalmente la reunión vienesa.

La OPEP ha rebajado ya en más de un 50 %, hasta 0,48 mbd, su previsión sobre el crecimiento del consumo petrolero del planeta en 2020, desde los 1,1 mbd pronosticados en diciembre pasado.

'Además, la situación sin precedentes y la dinámica siempre cambiante del mercado hacen que los riesgos sean a la baja', advirtió en la declaración final de la conferencia del jueves.

Los precios del crudo, mientras tanto, siguen a la baja, y Ciavarella vaticinó de que una falta de acuerdo hará que bajen hasta por debajo de los 40 dólares por barril, 'lo que no es bueno para nadie'. EFE

