Ministro salvadoreño tilda de 'suciedad' señalamiento de EE.UU. de corrupción

San Salvador, 3 jul (EFE).- El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, tildó este sábado de 'suciedad' una lista de Estados Unidos en la que es señalado de cometer actos de corrupción.

El Departamento de Estado de EE.UU. publicó una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción, entre ellos Castro.

Según declaraciones divulgadas por la prensa local, el titular de la cartera de Trabajo señaló que 'pagaron mucho lobby en Washington (EE.UU.) para que me incorporaran en una suciedad', sin señalar directamente a nadie.

'No importa dónde me ubiquen ni dónde me pongan. Yo, en su momento, dije que solo entrego cuentas a Dios, al presidente de la República (Nayib Bukele) y al pueblo salvadoreño', indicó en una reunión con sindicalistas y señaló que la próxima semana dará un nuevo pronunciamiento.

También calificó la acción de Estados Unidos como un 'juego de chantaje político internacional'.

De acuerdo con la llamada 'Lista Engel', Castro 'obstruyó las investigaciones sobre corrupción y socavó los procesos o las instituciones democráticas con el fin de perjudicar a sus oponentes políticos'.

Entre los salvadoreños señalados de 'actores corruptos y antidemocráticos' se encuentran cuatro funcionarios del Gobierno de Bukele, dos de ellos del círculo más cercano al mandatario.

Además de Rolando Castro, están Conan Castro, actual secretario jurídico del presidente; Carolina Recinos, jefa del gabinete de Gobierno, y el jefe de las prisiones, Osiris Luna Meza.

La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, dijo el viernes que su país averiguará si los salvadoreños incluidos en una lista poseen bienes en la nación norteamericana relacionados con ilícitos.

'Vamos analizar la lista de 14 (salvadoreños) que tenemos para averiguar (...) si estas personas tienen propiedades, tienen otras cosas que pudieran estar vinculadas con los fondos ilícitos que han recibido por la corrupción', señaló en una rueda de prensa.

En la lista también se encuentra el exministro de Agricultura Pablo Anliker y el exministro de Seguridad Rogelio Rivas por 'malversar fondos públicos para su beneficio personal' durante su gestión en la Administración de Bukele.

La lista la completan el diputado opositor Carlos Reyes, el magistrado electoral Luis Wellman y los empresarios Adolfo Salume y Enrique Rais.

Además, se menciona al expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, al exalcalde Ezequiel Milla Guerra, al exguerrillero José Luis Merino y al excandidato a diputado por el oficialismo Walter Araújo. EFE