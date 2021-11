Ministro uruguayo se solidariza con EFE en Cuba: 'Es una dictadura'

Madrid, 16 nov (EFE) .- El ministro uruguayo de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, se solidarizó este martes con la Agencia EFE por la retirada de credenciales por parte del Gobierno Cubano a su personal de prensa en La Habana y aseguró que 'eso es lo que hacen las dictaduras, y Cuba es una dictadura'.

Da Silveira participó hoy en Madrid en la Tribuna Iberoamericana organizada por la Casa de América y EFE, y en ella destacó la importancia de la libertad de prensa para el funcionamiento de las democracias.

'Sin prensa libre no es que no haya libertad para los periodistas, es que no hay libertad para el conjunto de los ciudadanos. Para nosotros es una bandera', dijo el ministro.

Uruguay será en mayo de 2022 sede de la Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y para el Gobierno uruguayo 'y el país entero es una inmensa alegría y también una responsabilidad que la Unesco nos haya elegido como anfitriones de esta actividad, que es una de las más importantes que el organismo de Naciones Unidas hace a nivel global'.

'Hace más de una década que esta reunión no se hace en América Latina y es una reunión muy grande donde esperamos entre dos y tres mil invitados extranjeros', explicó Da Silveira.

Entre los invitados, periodistas, dueños de medios, ONG que trabajan a favor de la libertad de expresión en el mundo, académicos especializados en el tema, 'y tenemos la buena fortuna de que este año el premio nobel de la Paz se dio a dos periodistas, y esperamos contar con ellos, y con otras figuras importantes de la profesión', añadió.

Para el Gobierno uruguayo la celebración de la Conferencia en su país es 'esencial', entre otras cosas 'porque el tema de libertad de prensa nos preocupa en dos sentidos'.

Uno, dijo Da Silveira, 'es que la profesión periodística está desafiada por las redes sociales, por las nuevas tecnologías, por un montón de cambios en los comportamientos, en las maneras de acceder a la información que hacen que una profesión que es absolutamente esencial para el funcionamiento de las democracias esté sometida a todas esas presiones'.

Por otro lado, y 'voy a referirme específicamente a América Latina, aunque este comentario puede hacerse más allá', es ministro aseguro que la región no está 'en un momento particularmente bueno en lo que se refiere al respeto por parte de los gobiernos de la libertad de prensa y expresión'

'Nosotros somos escrupulosamente respetuosos de esas libertades, todos los índices internacionales colocan a Uruguay a la cabeza de América Latina en esa materia y estamos convencidos del rol absolutamente esencial', subrayó. EFE

ajs / mj

(foto) (vídeo)