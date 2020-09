Ministros de UE recibirán a líder oposición bielorrusa en Bruselas el lunes

Bruselas, 17 sep (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) recibirán el lunes en Bruselas a la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, indicaron este jueves a Efe fuentes comunitarias.

'El alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, celebrará una reunión informal con Svetlana Tijanóvskaya y los ministros de Exteriores de la UE el lunes por la mañana en Bruselas', señalaron.

El mismo lunes los ministros se reunirán en la capital belga en el marco de un Consejo de Exteriores comunitario, aunque el encuentro con la opositora bielorrusa se celebrará antes de que comience esa cita oficial.

El pasado 25 de agosto, Tijanóvskaya ya compareció en una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, pero por videoconferencia desde su exilio en Lituania.

Entonces, dijo ante los eurodiputados que las protestas en su país a raíz de las elecciones presidenciales del 9 de agosto 'no son geopolíticas' ni significan que sus ciudadanos sean favorables o desfavorables a la Unión Europea o a Rusia, sino que 'desean unos comicios libres y justos'.

La UE no reconoció los resultados de esos comicios, en los que se proclamó vencedor el actual mandatario, Alexandr Lukashenko, por considerar que no fueron libres ni justas y que no cumplieron con los estándares internacionales, e instaron a una solución sin injerencias.

Mientras, el Consejo de la UE continúa su trabajo preparatorio para aplicar sanciones a quien considere responsable de fraude electoral y de la violencia que se viene aplicando a los manifestantes que protestan por los resultados de las elecciones desde que se dieron a conocer.

En una resolución aprobada hoy, el pleno del Parlamento Europeo afirmó que dejará de reconocer a Lukashenko como presidente de Bielorrusia cuando acabe su actual mandato el próximo 5 de noviembre, tras unas elecciones que 'violan todos los estándares internacionales'.

Además, la Eurocámara urgió a la UE a aprobar sanciones contra el mandatario. EFE

