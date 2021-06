Mir afirma que Assen le gusta pero no se quiere crear ninguna expectativa

Assen (Países Bajos), 24 jun (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, asegura que el circuito de Assen es un trazado que le gusta, pero que no por ello se quiere crear expectativas en la última carrera antes del inicio del descanso estival.

'No quiero crearme expectativas de cómo puede ir el fin de semana, porque realmente no lo sé. Es un circuito que me gusta, en el que la primera vez fui bastante bien y a partir de aquí trabajaremos para sacar las mejores sensaciones que podamos encontrar y ver si con el paquete que tenemos nos da para estar donde queremos', explica Mir.

'Es verdad que en mi año de novato pude hacer un buen resultado, pude liderar por primera vez una carrera de MotoGP y fue algo especial, tengo buenos recuerdos de aquello y soy feliz pilotando en este circuito, es un sitio bonito, rápido y va a ser divertido', asegura el piloto de Suzuki.

'En Sachsenring debería haber ido bien y no encontré las buenas sensaciones en la moto, no era competitivo, por lo que intentaré hacer una buena carrera aquí e irme de vacaciones con el trabajo hecho', recalca Joan Mir.

'Una cosa que me ha enseñado MotoGP es que las expectativas no sirven para este deporte, porque el año pasado llegaba a Austria de un fin de semana muy malo en Brno, un circuito que normalmente era muy bueno para Suzuki, pensando en sobrevivir, y conseguí mi primer podio y gané la segunda carrera', recuerda.

'Así que no quiero crearme expectativas. Sí, este circuito debería ser bueno, pero ahora las Ducati giran, la KTM es súper fuerte, la Aprilia también. Así que ya veremos dónde estamos, daremos el ciento por ciento y ya veremos si este paquete nos permite luchar por la victoria, insiste Mir.

'La moto que llevamos es la misma que el año pasado, una moto que nos permitió ganar el Mundial, nos permitió estar luchando por el podio en cada carrera, por victorias, y ahora todos los demás han mejorado, también todos llevan el sistema de salida y nosotros somos los únicos que no lo llevamos', comenta ciertamente crítico Mir, quien asegura que 'eso hace que no estemos en igualdad de condiciones, de momento. En este mundo están los pilotos y las motos, entonces si tú funcionas pero la moto igual no te acompaña, es muy complicado marcar la diferencia'. EFE