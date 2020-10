Mir afirma que 'es una pasada' que le pongan como favorito del mundial

Madrid, 8 oct (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), segundo en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, a ocho puntos del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), sonríe cuando afirma que 'es una pasada' que le pongan ya como el favorito 'o de los favoritos para ganar el Mundial'.

'Ahora mismo, claro que quiero ganar el Mundial, pero estoy enfocado en ir carrera a carrera, en aprender, en ser mejor, en ganar carreras y seguro que si sigo así, con esos podios y ganando carreras, tendremos muchos números para ganar el Mundial, está claro, pero vamos parte por parte. Ganar un Mundial de MotoGP no es fácil', destaca Mir.

Justo hace un día todos los pilotos de MotoGP han probado con motos de calle en el circuito portugués de Portimao, en donde se disputará la última carrera de la presente temporada, y por ello Joan Mir explica que 'el test en Portimao fue bastante bien, pude dar una cuantas vueltas con la Suzuki GSX y me encontré muy bien'.

'La verdad es que esta moto funciona muy bien y también pude ver las líneas de esa pista y es un circuito muy diferente a los demás, en el que tienes que ir con mucho 'flow' y es importante encontrar las líneas', asegura el piloto de Suzuki.

'También lo es mantener apoyada la rueda delantera todo el rato, porque se levanta mucho con las subidas y bajadas, pero fue positivo dar unas cuantas vueltas. No quise dar muchas, para no perder las sensaciones con la MotoGP, ya que era una moto muy diferente y no quise apretar como un loco, pero fue un buen test', reconoce Mir.

El piloto de Suzuki ya ha competido en Portimao, en el FIM Cev Repsol de Moto3, pero comenta al respecto que 'con el reasfaltado, el agarre era bueno, había baches en algunos puntos, pero nada exagerado y con la moto de calle tampoco notas tanto los baches como con la MotoGP'.

'A nivel de seguridad, la última curva hace como un embudo en la escapatoria y puede ser peligroso, es un circuito que me gusta aunque no me acordaba mucho, aunque es verdad que me sabía para dónde iban las curvas, pero no me acordaba de que había tantas subidas y bajadas. Es una pista muy chula y creo que nuestra moto puede funcionar bien allí', manifiesta Joan Mir.

Las previsiones para el fin de semana en Francia son de lluvia, y por ello reconoce que 'el agua no es mi fuerte, pero creo que se nos puede dar bien, aunque el tiempo aquí es muy imprevisible y parece que mañana nos mojaremos, pero para el resto del fin de semana hay dudas, y en carrera parece que no lloverá, pero aquí nunca se sabe'.

Al referirse a su posición en el campeonato, Joan Mir remarca que 'si echas la vista atrás, ha pasado todo tan rápido... Cinco años atrás estábamos en el CEV. Al año siguiente, entrando en el Mundial y asimilando que estaba con los pilotos que veía por la tele y, luego, ser un favorito, ganar una carrera, y al año siguiente ganar el Mundial de Moto3. Luego, subir a Moto2, con podios y siendo punteros en un año, para luego verme en MotoGP con gente como Valentino, que cuando ganó su primer Mundial yo acababa de nacer'.

'Y ahora ser un candidato al Mundial...', incide Joan Mir, quien insiste en que 'ha pasado todo tan rápido. Esto es mi pan de cada día, el adaptarme continuamente y el estar en continua evolución, ir mejorando día a día pero no me sorprende tanto porque lo he vivido ya antes en otras categorías'. EFE