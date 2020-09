Mir asegura que está en la posición que esperaba

Redacción deportes, 24 sep (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), cuarto en la clasificación provisional del Mundial de MotoGP, dijo este jueves que están 'haciendo las cosas según estaban planeadas, pues el año pasado fue una temporada para coger confianza, para entender la moto, para mejorar y aprender, y este año también se aprende y se mejora, pero a un nivel diferente'.

'Estamos en la posición que esperábamos y me hubiese gustado estar antes en esta posición, pero no fue posible, ahora estamos al nivel que esperábamos, pero queda aún mucho campeonato por delante y quiero continuar con mi progresión y puede que éste sea un buen circuito para nosotros, para dar otro paso', manifestó el piloto de Suzuki en la jornada previa al inicio del Gran Premio de Cataluña.

'El objetivo es intentar buscar mi primera victoria y si luego nos ponemos primeros en el campeonato, bienvenido sea, pero no es el objetivo el hecho de estar primeros en el campeonato, el objetivo es intentar ganar carreras y seguir como lo estamos haciendo', afirmó.

Joan Mir espera hacer unos buenos entrenamientos en el circuito de Barcelona. 'Si es así será más complicado adelantar aquí por las rectas, hay muchas, y las Ducati, las KTM y las Honda van a tener aquí una ventaja en cuanto a velocidad punta, y las Yamaha y nosotros vamos a sufrir un poquito más en ese aspecto', reconoció el piloto de Suzuki.

'No creo que esto sea un gran problema para Yamaha, porque tienen una moto que funciona muy bien y también van a estar delante, aunque no me espero que no estén delante porque les falte velocidad punta', señaló.

Joan Mir recordó sobre sus problemas de frenos que 'en Austria, donde todo el mundo sufría mucho', no los tuvo. 'Y si en Austria, que es el circuito que en peor posición se ponen los frenos y en el que más problemas debes tener con los frenos, no los tuvimos, tampoco tocaría tenerlos aquí', subrayó.

'Espero que la segunda parte de año sea un poco más tranquila, pero no sé qué podemos esperar pues todo estará más tranquilo y veremos que todo el mundo estará más o menos en su posición en el campeonato, pero también más intensa para los cuatro o cinco pilotos que estén peleando por el título', comentó Joan Mir. EFE