Mir asegura que 'Mugello siempre es especial y en el pasado he ido rápido'

Scarperia (Italia), 27 may (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP asegura encontrarse muy bien y deseando que empiece el fin de semana pues 'Mugello siempre es especial, es muy bonito y tengo ganas de conseguir un buen resultado ya que en el pasado he ido rápido en este circuito'.

'En 2019, me costó un poquito con la MotoGP, pero el domingo pude hacer un buen 'warm up' y una carrera con un ritmo constante y nuestro potencial ha cambiado mucho desde entonces por lo que creo que lo podemos hacer bien', afirma Mir.

Sobre quienes dicen que está corriendo para sacar puntos, Joan Mir es sincero al afirmar que está de acuerdo pues 'el año pasado pude estar en el podio en prácticamente todas las carreras y creo que eso es ir al ataque'.

'Si alguien sabe hacer un podio sin ir al ataque que me diga cómo, porque yo no lo sé', asegura sonriendo el campeón, quien recuerda que 'en las primeras carreras, los circuitos no han sido los mejores para mí ni para la moto y hemos sabido salvar los muebles', explica.

'Si pasamos esta carrera pudiendo estar delante, luego vienen circuitos bastante mejores para nosotros, Barcelona, Austria que se me dio muy bien el año pasado, Assen..., no es cuestión de ir más al ataque o menos pues yo siempre voy al límite e intento dar lo mejor de mí y de la moto', recalca Joan Mir.

'Es cuestión de que todo vaya mejor y se adapte mejor en otros circuitos que nos pongan las cosas un poco más fáciles para ser más rápidos', continúa al respecto Mir, quien asegura que no cree que 'esto venga de ir o no al ataque y creo que nuestra temporada irá de menos a más. Confío en eso'.

'Me quiero tomar las cosas con tranquilidad, ir sumando podios, velocidad y acabar la temporada siendo más rápido en circuitos que se nos dan mejor', agrega el piloto de Suzuki.

Joan Mir vuelve sobre Mugello para recordar que 'es uno de los circuitos más técnicos, porque es muy rápido y tiene curvas muy rápidas muy seguidas y hay que encontrar bien la línea e hilar bien el acelerador, siempre por el sitio. Y también es un circuito físico porque, al ser tan rápido, con curvas tan rápidas, es más difícil mover la moto, hay cambios de dirección con velocidades bastante altas, lo que desgasta más físicamente'.

Joan Mir no dio demasiada importancia a los problemas de algunos pilotos con los antebrazos pues 'a veces, en circuitos que son más exigentes a nivel físico, a todos nos pasa que nos agarrotamos un poco de antebrazos, pero estamos llevando una MotoGP y es normal agarrotarse un poquito y por eso no me alarmo. El año pasado también me pasaba en según que circuitos'.

En las próximas cinco semanas todos los pilotos van a afrontar cuatro carreras antes del periodo estival, por lo que Joan Mir reconoció que estos grandes premios 'tienen bastante importancia ya que es importante irse al parón de verano con buenos puntos, bien colocado, para poder encarar la segunda parte de una manera fuerte y no a remolque para intentar recuperar'.

'Estamos bastante cerca del primero, pero tenemos puntos que recuperar y en estas carreras es bastante posible pues los circuitos del principio de temporada han sido muy Ducati y Yamaha, pero a ver si en los próximos podemos dar un poco más e irnos al parón bien colocados', incide al respecto el campeón del mundo. EFE