Mir, contento de haber sido 'fuerte' y encontrarse 'bien con la moto'

Madrid, 16 oct (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), cuarto en la clasificación provisional de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Aragón, se mostró 'contento de cómo ha ido todo'.

'Hemos sido fuertes y me he encontrado bien con la moto', destacó.

'Rápido he podido estar con buenos tiempos aunque por la mañana ha sido complicado por la temperatura, porque es complicado calentar los neumáticos y las condiciones son extremas, pero me encuentro bien y veremos hasta dónde podemos llegar', explicó Mir.

El piloto de Suzuki no dudó en comentar su opinión sobre la actual situación del coronavirus y el positivo de Valentino Rossi: 'Es muy complicado y parece que tomes la decisión que tomes nunca vas a acertar, pero siempre hay riesgo de cogerlo. Yo vivo en Andorra ahora mismo y sólo tengo tres horas y media en coche, así que no veo ningún peligro de ir a casa unos días si mi pareja también está libre de Coronavirus. No es un gran peligro'.

De sus rivales de Yamaha dijo: 'Es pronto para hablar, pero los resultados ahora mismo son los que son. Han sido muy rápidos, pero estamos acostumbrados a ver las Yamaha en los entrenamientos siempre muy fuertes'.

'Sabíamos que serían difíciles de ganar, pero intentaré poner toda la carne en el asador y ver si puedo mejorar unas décimas y en cuanto a ritmo, intentar verlos de cerca', comentó Mir.

'También estoy contento porque he recuperado sensaciones, las que no tuve en Le Mans, ya que allí sólo en agua al final de carrera tuve sensaciones buenas, pero aquí son buenas, no son las mejores porque la temperatura en pista lo impide, son condiciones extremas pues esta mañana hemos salido con nueve grados en pista y yo en mi vida había salido con ese frío', destacó. EFE