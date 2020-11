Mir es 'un poco más estricto' con las medidas frente al coronavirus

Madrid, 5 nov (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GS RR), líder del mundial de MotoGP, reconoció antes del inicio del Gran Premio de Europa en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste que en su casa se han puesto 'un poco más estrictos para tomar medidas' contra el coronavirus.

'Cuando fui para allá, mi pareja ya tenía la prueba hecha del PCR y no hemos tenido contacto con nadie, la compra y todo se hace 'online' y no hemos salido de casa ni ido a ningún restaurante', afirmó Mir, quien dice que sólo ha salido 'para ir a entrenar con la bici y un día motocross cerca de casa, pero sin tener contacto con nadie'.

'Esta es una situación muy agobiante y no estaba tranquilo', dijo.

'Normalmente, cuando vas a casa es para estar tranquilo y despejarte, pero no lo he estado en ningún momento por lo que pueda pasar y ahora está el dilema de saber qué vamos a hacer después de esta carrera, ya que no lo tengo claro todavía, porque no sé qué decisión tomar y cuál es la correcta. Creo que ir a casa no tendría que suponer ningún peligro', explicó el líder del mundial.

'Y quedarse aquí, confinado en el 'motorhome' cuatro días, mentalmente también tiene que ser duro, porque es un espacio muy pequeño. Pudiendo ir a casa, igual voy, pero no lo tengo muy claro pues estamos en una situación difícil y creo que nadie tiene del todo claro qué va a hacer', reconoció con cierto temor Mir.

En lo estrictamente deportivo el piloto de Suzuki aseguró tener ganas de 'empezar ya en Valencia, aunque menos hoy porque está lloviendo', destaca sonriendo.

'Estar en estas circunstancias no me gusta mucho, porque no estoy tranquilo, y prefiero estar aquí, para empezar y acabar cuanto antes, por lo que a ver si podemos hacer un buen fin de semana, sólido, intentando estar siempre ahí delante y luego ya veremos en carrera', continuó al respecto Joan Mir.

En donde fue taxativo el piloto de Suzuki fue en lo referente a las órdenes de equipo: 'Lo tengo claro ya y no hay que hablar nada. Ahora mismo, en cuanto al tema de órdenes de equipo, la orden que hay es que nos respetemos, como siempre. Esa es la orden. Nos tenemos que respetar y no tenemos que hacer ninguna tontería'.

'Álex (Rins) también se está jugando el título y matemáticamente tiene posibilidades, así que no tiene sentido que me ayude, porque él también puede tener su oportunidad', afirma Joan Mir, quien aclaró que 'claro está que si se giran las cosas y uno de los dos no tiene posibilidades, esto cambiaría y Suzuki pondría órdenes de equipo'.

Ante la posibilidad de que sea una carrera en mojado, Joan Mir recuerda esas condiciones en Francia y allí dijo encontrarse bien: 'el resultado no fue el mejor, pero fui muy competitivo a final de carrera, de los más rápidos en pista y recuperé mucho tiempo con la cabeza de mitad de carrera en adelante'.

'El resultado no fue bueno, pero la primera clase en mojado la aprobé. Creo que tenemos potencial y que se puede dar bien también en Valencia, aunque el agua siempre es una incógnita. Sobre el papel, me tengo encontrar bien', incidió al respecto Joan Mir. EFE