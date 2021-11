Mir está contento y se siente 'mas fuerte' desde los test de Misano

Portimao (Portugal), 6 nov (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), tercero en la formación de salida para el Gran Premio del Algarve en el circuito de Portimao ha señalado que se siente 'muy contento, porque después de los test de Misano encontramos algo que nos permitió ser un poco más fuertes'.

'Los GGPP con las condiciones climáticas adversas no me han permitido mostrar el potencial de la moto ni el mío y creo que aquí sí parece el lugar de demostrarlo, con unas condiciones más normales y estoy satisfecho con el fin de semana hecho hasta el momento si bien a nivel de ritmo de carrera cabe un margen de mejora, pero no vamos mal”, explica Mir.

“Saliendo desde la tercera fila es difícil optar a algo más que a un podio, que es lo que ha ocurrido durante todo el año, sin poder pelear por la victoria, pero partir en la primera fila ayuda más a poder estar ahí, a tener la situación bajo control, pero Pecco va fuerte y también otros pilotos de Ducati, por lo que será interesante la carrera y también la elección de los neumáticos”, agregó el piloto de Suzuki.

'En la primera carrera de Misano y en Aragón comenzamos a mostrar mejor potencial, y el test nos fue útil pues Suzuki trajo algunos elementos que pudimos utilizar y dimos un paso adelante, pero las últimas dos citas fueron difíciles por las climatología y nos costó cuadrarlo todo, si bien aquí hemos sido capaces de construir un buen fin de semana desde los primeros libres, dando más vueltas y esto es lo que necesitá', añade el campeón del mundo de MotoGP en 2020. EFE

JLL/asc