Mir: 'Estoy satisfecho más que contento'

Jerez de la Frontera (Cádiz, España), 2 may (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), que acabó quinto el Gran Premio de España de MotoGP, dijo que está 'satisfecho más que contento'.

'Hemos dado el ciento por ciento y sabemos que en Jerez sabemos que, con estas temperaturas y cuando te acercas al piloto de delante, es difícil parar la moto y el ritmo de ir solo a ir con gente es completamente diferente. Poco más puedo pedir', explicó.

'Hemos hecho un buen trabajo durante el fin de semana, encontrado sensaciones y muy buenos tiempos en el 'warm up' también, solo, pero luego pasa esto y se hace todo más difícil y sabemos que Jerez es así, pero no soy el único ni mucho menos y no es por poner excusas', señaló el piloto de Suzuki.

'A las motos que no tenemos tanto motor esto nos perjudica un poco más, pero estoy convencido de que si hubiera tenido delante un piloto más rápido yo también habría ido más rápido, pero llega un momento en el que hay como un muro y no puedo bajar más los tiempos. Es frustrante pero no es la primera vez que me pasa aquí', lamentó.

En cuanto al rendimiento de Marc Márquez, el piloto de Suzuki declaró: 'Yo siempre cuento con Marc, es complicada la situación que está viviendo, seguramente él se pensaría que después de arrasar como arrasó 2019 y como comenzó 2020, sería un poquito más fácil coger el hilo, pero estar un año fuera no es fácil, no es fácil'.

'Marc muchas veces nos ha hecho dudar de si era un extraterrestre o un humano y, cuando ves que esta gente también sufre en los momentos difíciles, es cuando te das cuentas de que también es humano, de que no es fácil, de que no es llegar y pam, 'soy Marc Márquez, esto es MotoGP, me la saco y hago lo que me da la gana'. Esto es difícil', comentó.

'En MotoGP cada año hay más nivel, con pilotos más preparados y con más igualdad de motos. Incluso si eres Marc Márquez, esto es así. No dudamos nunca del talento y de las capacidades de Marc, pero seguramente que él lo está pasando mal y, aún así, está en el top ten de las dos carreras que ha hecho. Bravo por él', resaltó Mir.

A pesar de los resultados, Joan Mir dijo no estar preocupado por el título: 'No estoy mirando la general, doy el ciento por ciento en cada carrera para tratar de sacar el máximo de puntos'.

'Hay pilotos que están arrancando mejor que nosotros, pero contaba con este principio de temporada, con que fuese más difícil. El año pasado pude ganar el Mundial y fui bastante más lento aquí en Jerez, costándome mucho más', recordó.

'En Portimao pude hacer podio y en Qatar luché por él. Creo que estamos haciendo una buena temporada y vamos carrera a carrera a dar el ciento por ciento y aquí eso nos ha llevado a un quinto, ya está', explicó el vigente campeón del mundo de Suzuki. EFE